Почему самолеты не взлетают при сильной жаре

Мало кто знает, но высокая температура воздуха может затруднить взлет самолетов. "Рамблер" расскажет, с чем это связано.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Так, самолету при взлете необходимо преодолеть силу притяжения, а для этого ему нужно обеспечить подъемную силу. Она, в свою очередь, состоит из нескольких факторов, но один из самых важных — температура воздуха. Когда воздух нагревается, он расширяется, в результате число молекул, которые поднимают самолет вверх, уменьшается. Как отмечают ученые, на каждые 3 градуса по Цельсию подъемная сила снижается на один процент.

Особенно остро эта проблема ощущается в аэропортах, которые расположены на большой высоте. Это можно решить за счет более высокой скорости или же увеличения длины взлетно-посадочной полосы.

Как рассчитал профессор науки об атмосфере в британском Редингском университете Пол Уильямс, если самолету требуется 2000 метров взлетно-посадочной полосы при 20 градусах по Цельсию, то при 40 градусах ему потребуется 2500 метров.