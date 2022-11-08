Почему самолеты не взлетают при сильной жаре

Мало кто знает, но высокая температура воздуха может затруднить взлет самолетов. "Рамблер" расскажет, с чем это связано.
Так, самолету при взлете необходимо преодолеть силу притяжения, а для этого ему нужно обеспечить подъемную силу. Она, в свою очередь, состоит из нескольких факторов, но один из самых важных — температура воздуха. Когда воздух нагревается, он расширяется, в результате число молекул, которые поднимают самолет вверх, уменьшается. Как отмечают ученые, на каждые 3 градуса по Цельсию подъемная сила снижается на один процент.
Особенно остро эта проблема ощущается в аэропортах, которые расположены на большой высоте. Это можно решить за счет более высокой скорости или же увеличения длины взлетно-посадочной полосы.
Как рассчитал профессор науки об атмосфере в британском Редингском университете Пол Уильямс, если самолету требуется 2000 метров взлетно-посадочной полосы при 20 градусах по Цельсию, то при 40 градусах ему потребуется 2500 метров.
Однако аэропортам проще всего отменить рейс или перенести его, пока температура окружающей среды не станет ниже. Кроме этого, некоторые производители уже предлагают такие модификации самолетов, которые пригодны для эксплуатации как на больших высотах, так и в условиях высоких температур.