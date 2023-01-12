Чем опасна «настольная» взлетно-посадочная полоса

Некоторые районы мира труднодоступны не только для наземного транспорта, но и для воздушного. Однако, выход из положения нашли: в аэропортах в горных местностях, например, делают короткие (по-другому «настольные») взлетно-посадочные полосы. О том, что они собой представляют, и почему могут быть опасны читайте в материале «Рамблера».

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«Настольные» взлетно-посадочные полосы встречаются высоко в горах или на островах и представляют собой весьма короткие «дороги» с довольно большим перепадом высот по обоим концам. Начало и конец этих взлетно-посадочных полос и представляет наибольшую опасность.

Пилоты, которым доверяют приземляться на короткую взлетно-посадочную полосу или взлетать с нее, настоящие профессионалы, прошедшие отличную подготовку и совершившие большое количество вылетов.

Мало того, что сами разгон и приземление на такие участки сопряжены с опасностью по причине более короткой, чем обычно, длины, большую роль играют также погодные условия и другие факторы.