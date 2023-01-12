Кому достаются худшие номера в отелях

Не секрет, что в каждом отеле есть лучшие и худшие номера, и речь идет не о категориях. Дело в том, что некоторым постояльцам могут давать стандартные номера с видом на море, а другим — с видом на свалку или стройку. О том, как администрация выбирает постояльцев — в материале “Рамблера”.

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Тем, кто бронировал по путевке или через агрегатор

Худшие номера достаются туристам, которые бронировали отель через онлайн-агрегаторы гостиниц, а также тем, кто приехал в составе туристической группы и предпочел отель в составе тура. Дело в том, что в таком случае отельеры понимают, что туристы выбирали отель по соотношению цена/качество, поэтому не будут привередливыми.

Те, кто бронирует отель прямо на сайте гостиницы, получают хорошие номера. Так как в таких случаях у отеля есть больше персональных данных туриста. А также с помощью такого способа бронирования есть вероятность, что путешественник вернется в этот же отель.

Тем, кто не участвует в программе лояльности

У каждого отеля есть программа лояльности, наиболее выгодно пользоваться ей, если вы останавливаетесь в сетевых гостиницах. Заранее узнайте о том, как можно получить карту лояльности. Например, иногда для этого нужно зарегистрироваться на сайте отеля. С картой лояльности вы можете получить скидки, бесплатные услуги, а также гарантированно будете иметь лучшие номера.

Тем, кто приезжает позже всех