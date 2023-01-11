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49 минут назад

Турист посоветовал отпугивать воров в отеле включенным светом

Мария Каткова

Путешественник показал, как можно отпугивать воров в отеле, если вас нет в номере. Видео он поделился в своем TikTok, а внимание на лайфхакер обратили внимание журналисты из The Sun.

Турист нашел способ отпугивать воров в отеле
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Мужчина рассказал, что вор не станет пробираться в номер, в котором горит свет или включен телевизор. Однако оставить все включенным невозможно в некоторых отелях. Дело в том, что гостиницы часто делают специальный механизм, который позволяет включать электричество в номере только при наличии карты гостя в специальном отсеке.

Блогер посоветовал воспользоваться ненужной банковской картой и вставить ее вместо ключа от номера. Он также отметил, что есть и другой плюс этого лайфхака — включенным останется холодильник, поэтому напитки в нем всегда будут холодными.

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Тем не менее, пользователи социальной сети засомневались в таком лайфхаке. Они отметили, что так человек будет просто "сжигать электричество". Кроме того, даже если карточка не вставлена в специальный отсек, холодильник продолжает работать. В лайфхаке они нашли еще одну опасность: в номер может зайти уборщица и узнать личные данные от банковской карты.

Ранее сообщалось, что стилист объяснила, какой лайфхак из ТикТока лишит вас волос.

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