5 способов сэкономить в отпуске, не отказываясь от комфорта

Путешествия обогащают нас, опустошая при этом кошелек и банковский счет. Как отдыхать, чтобы не прожечь дыру в бюджете, рассказывает “Рамблер”.

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Правильная подписка

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В наши почтовые электронные ящики ежедневно сыпется огромное количество спама. Избавьтесь от него и замените бессмысленные письма подписками на интересующие вас авиакомпании. Как только перевозчик устроит распродажу или какую-то акцию, вы узнаете о ней первыми.

акже изучите, как работают подписки на цену у агрегаторов авиабилетов и ловите выгодные предложения. Помните, что чартерные рейсы и билеты на самолеты компаний-лоукостеров чаще всего самые выгодные.

План без плана

Когда мы планируем поездку, то чаще всего интересуемся, когда в регионе начинается “сезон”. Особенно актуально это для направлений, предполагающих пляжный отдых. Данная информация пригодится вам, ведь на самом деле, самые выгодные путешествия получаются в самом начале сезона или в его конце.

Еще один вариант съездить в отпуск без колоссальных затрат – это отслеживание и покупка горящих туров. Если у вас есть разрешение на въезд в какую-либо страну или виза вовсе не требуется, рассмотрите этот вариант.

Более рискованные путешественники пользуются лайфхаком и покупают путевки по системе “фортуна”. Она предполагает то, что вы не знаете, в каком отеле окажетесь по приезде. Это может быть и шикарная пятизвездочная гостиница, и простые апартаменты. Здесь как повезет.

Некоторые турагентства и объекты размещения предлагают скидки тем, кто бронирует отдых сильно заранее. Этот вариант для менее азартных туристов может оказаться более надежным и психологически комфортным. Только проверьте заранее надежность туроператора и условия страховки, чтобы не оказаться у разбитого корыта.

Уютное гнездышко

Часто туристы преувеличивают значимость места для ночлега в путешествии. Ведь кто-то вовсе приходит в номер лишь под вечер, чтобы выспаться и продолжить изучать окрестности. Вероятно, в таком случае можно легко отказаться от фешенебельного отеля, например, в пользу мини-гостиницы или гостевого дома. Нередко хозяева этих объектов размещения, будучи заинтересованными в клиентах, удивляют путешественников гостеприимством.

Изучаем матчасть

Предпочитаете культурный отдых и посещение музеев? Поищите информацию, нет ли в том городе, куда вы направляетесь, специальных туристических карт. По такому абонементу можно сходить сразу в несколько музеев (или других культурных объектов) выгоднее. И не стесняйтесь спрашивать в кассе о предоставляемых разным группам населения льготах.

Меняем привычки

С перемещением на такси в путешествии может быть проблема. Пересаживайтесь на общественный транспорт, если он достаточно развит в регионе и вы об этом знаете. У такого решения есть еще один плюс помимо дешевизны. Например, в некоторых городах наземное метро и канатные дороги позволяют посмотреть на локацию с другой стороны и сделать потрясающие снимки.

Пользуйтесь общественным бесплатным WiFi или подумайте заранее о подключении симки местного мобильного, чтобы не потратить несколько тысяч рублей на связь в роуминге. Некоторые компании предоставляют возможность получить eSIM – это быстрее и выгоднее.