Необходимые вещи, которые нужно взять в отпуск на море

Когда мы едем в отпуск, важно взять все необходимое с собой, и при этом не везти ничего лишнего. Собрать чемодан с учетом этого правила — настоящее искусство. "Рамблер" расскажет, что точно стоит взять с собой.

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Документы и деньги

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В зависимости от путешествия необходимо взять с собой российский или заграничный паспорт, а также сделать их фотографии и оставить в телефоне. Иногда на контроле возникают проблемы, в этом случае можно продемонстрировать фото из другого паспорта.

Обязательно возьмите с собой билеты, брони и медицинскую страховку. Хорошо, если все деньги лежат не на одной карте, как и наличные. Воровство и неожиданные потери могут случиться с каждым. Если вы везете с собой бумажные деньги, позаботьтесь о том, чтобы у вас были не только крупные, но и мелкие купюры.

Одежда

Берите вещи, которые хорошо сочетаются друг с другом. Лучше собрать капсульный гардероб заранее, тогда вы будете понимать, что у вас есть одежда на любую погоду и для любого повода. Носков и трусов возьмите столько, чтобы не стирать каждый день. Поверьте, вам точно не захочется тратить время на стирку в отпуске.

Постарайтесь взять с собой одежду, которая не мнется, и обувь, которая не натирает. Не забудьте взять пару теплых вещей на случай прохладной погоды, кстати, очень удобно брать с собой широкий шарф, которым можно укрыться и использовать в качестве лежанки.

Техника

Телефон и переносной аккумулятор — это наши главнные друзья во время путешествия, так как это и навигатор, и фотоаппарат, и переводчик, и платежное средство. Возьмите электронную книгу, она легче книги бумажной. Надеемся, вы не будете работать в отпуске и компьютер вам не понадобится, однако с него удобно смотреть любимые сериалы.

Предметы гигиены

Посмотрите описание номера, чаще всего в отелях и гостевых домах есть гель для душа, шампунь и полотенца. Зато нет кремя для лица, бритвы и зубной пасты, это придется брать с собой. Купите дорожные флаконы по 100 мл и прозрачнную косметичку, возьмите привычные средства из дома.

Аптечка

Не берите много лекарств, только самое необходимое и специфическое, за границей будет трудно найти аналоги, да и сами лекарства могут действовать иначе.

Обезболивающее — «Нурофен», «Но-шпа»;

От простуды — таблетки, капли для носа;

От аллергии, если есть — «Цетрин», «Зодак»;

От укачивания — «Драмина»;

От отравлений — «Полисорб»;

От солнечных ожогов — «Пантенол»;

Пластырь от мозолей.

Пляжные аксессуары