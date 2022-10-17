Турист провез в чемодане аллигатора-альбиноса и был арестован

Американский турист попытался провезти в чемодане аллигатора-альбиноса из Германии в Сингапур и был пойман. Об этом пишет издание Daily Mail.

Фото: Hauptzollamt München Hauptzollamt München

42-летний мужчина мог продать аллигатора за 75 тысяч евро (около 4,5 миллиона рублей). Однако сотрудники службы безопасности увидели рептилию на снимке интроскопа. Таможенная служба проверила чемодан жителя США и обнаружила там аллигатора белого цвета, перетянутого пленкой.