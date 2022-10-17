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1 час назад

Турист провез в чемодане аллигатора-альбиноса и был арестован

Мира Маркина

Американский турист попытался провезти в чемодане аллигатора-альбиноса из Германии в Сингапур и был пойман. Об этом пишет издание Daily Mail.

Турист провез в чемодане аллигатора-альбиноса и был арестован
Фото: Hauptzollamt MünchenHauptzollamt München

42-летний мужчина мог продать аллигатора за 75 тысяч евро (около 4,5 миллиона рублей). Однако сотрудники службы безопасности увидели рептилию на снимке интроскопа. Таможенная служба проверила чемодан жителя США и обнаружила там аллигатора белого цвета, перетянутого пленкой.

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В аэропорт на помощь рептилии прибыл ветеринар. Аллигатора освободили и перевезли в специализированный заповедник в Мюнхене. Туриста арестовали. Против него возбудили уголовного дело.

Ранее крокодил напал на дрессировщика в зоопарке.

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