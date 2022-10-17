Турист провез в чемодане аллигатора-альбиноса и был арестован

Американский турист попытался провезти в чемодане аллигатора-альбиноса из Германии в Сингапур и был пойман. Об этом пишет издание Daily Mail.
42-летний мужчина мог продать аллигатора за 75 тысяч евро (около 4,5 миллиона рублей). Однако сотрудники службы безопасности увидели рептилию на снимке интроскопа. Таможенная служба проверила чемодан жителя США и обнаружила там аллигатора белого цвета, перетянутого пленкой.
В аэропорт на помощь рептилии прибыл ветеринар. Аллигатора освободили и перевезли в специализированный заповедник в Мюнхене. Туриста арестовали. Против него возбудили уголовного дело.