7 способов обезопасить себя от микробов во время перелета

Путешествие на самолете – это для многих волнительный процесс. Часто бывает так, что после приземления люди чувствуют недомогание и заболевают. Кто-то винит в этом стресс, кто-то сетует на сидящего рядом пассажира, который подозрительно кашлял. «Рамблер» расскажет, как обезопасить себя от микробов во время полета.

1. Дезинфицируйте руки и поверхности

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Период коронавируса ярко показал всем, как важна дезинфекция. Во время полета мы контактируем со многими вещами: с подлокотниками, столиками, карманами на сидениях и журналами. Чтобы избежать попадания бактерий в организм, стоит протирать поверхности, к которым мы прикасаемся, а что-то лучше не трогать вообще.

2. Пейте много воды

Учитывая, что во время досмотра вода изымается, кажется, что пронести бутылочку в самолет невозможно. Но всегда можно купить новую в магазинах аэропорта в зоне ожидания либо взять пустую бутылку, а после досмотра наполнить ее. Воду, которую подают на борту самолета стоит избегать, поскольку в последнее время довольно часто возникают споры насчет ее чистоты и безопасности.

3. Откажитесь от алкоголя

Исходя из предыдущей рекомендации, от спиртного стоит отказаться хотя бы потому, что это вызывает сильное обезвоживание в организме. Да, алкоголь многим помогает расслабиться и уснуть, однако, чтобы после перелета не чувствовать внутри себя пустыню Сахару, от веселящих бесплатных напитков лучше отказаться.

4. Выбирайте места

Многие авиакомпании дают возможность пассажиру самому выбирать места, но, как правило, услуга это платная. Если не хотите доплачивать, то хотя бы старайтесь избегать мест вблизи уборной комнаты. Мало того, что сам туалет является источником большого количества микробов, так и в очереди может оказаться человек, который чем-то болеет.

5. Выбирайте правильную еду

В самолете вообще очень важно восполнять потерю жидкости в организме. А потому стоит отказаться от сладкой, соленой и жирной еды. В качестве альтернативы можно взять орешки или овощи.

6. Избегайте пледов и подушек, выдаваемых авиакомпаниями

Хорошим вариантом будет приобрести свою подушку для перелетов и плед. Дело в том, что в идеале после каждой посадки они должны стираться, но между рейсами у экипажа не всегда есть на это время.

7. Увлажняйте кожу