Как пережить долгий перелет в "экономе" и не сойти с ума

В то время как одни пассажиры без труда проводят 11 часов на борту самолета, другие уже спустя два часа полета не могут найти себе места. Чаще всего ко второй группе относятся пассажиры эконом-класса, который, как правило, не приспособлен для комфортного длительного полета.

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К счастью, есть несколько способов, которые помогут сделать так, чтобы полет превратился в приятное приключение, а не в пытку. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Пейте воду

Из-за кондиционеров в самолетах очень сухой воздух, поэтому для хорошего самочувствия следует активно налегать на воду. А вот от других напитков лучше отказаться. Алкоголь, кофе и даже чай добавляют лишнюю нагрузку на сердце и сосуды, соленый томатный сок усиливает обезвоживание, а сладкие соки провоцируют еще большую жажду.

Разминайтесь

Если не удается поспать, хотя бы раз в час вставайте с кресла и делайте небольшую зарядку: встаньте на носки, потяните руки вверх и сделайте наклоны в разные стороны – это поможет восстановить кровообращение.

Подумайте о развлечениях заранее

Скачайте на ноутбук пару сезонов любимого сериала, загрузите в телефон несколько подкастов или захватите на борт книгу, которую вряд ли осилите за час. Развлечения помогут вам отвлечься и полет пройдет гораздо быстрее.

Позаботьтесь о мелочах