Куда поехать любоваться ледяными фигурами

Если вы хотели попасть в сказку, зима — лучшее время, чтобы эту мечту осуществить. "Рамблер" рассказывает, где в России и в мире создают ледовые городки и организовывают снежные фестивали, которые обязательно стоит посетить в новогодние каникулы.

Фото: Pxhere Pxhere

Харбин, Китай

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Самый холодный китайский город, в котором проходит один из наиболее известных и крупных фестивалей льда и снега, для которого обычно создают около 2 тысяч арт-объектов на определенную тему.

В харбинском ледяном городке обычно около 200 тысяч кубических метров льда из реки Сунгари, причем каждый куб весит 250 килограммов. А еще все это можно разрушить! На фестивале каждый может получить ледоруб и эффектно попрощаться с зимним праздником до следующего года.

Саппоро, Япония

Японский снежный фестиваль, который проходит здесь, начался в середине прошлого века с нескольких любительских скульптур — их построили мальчишки. Теперь праздник устраивают каждый год одновременно в трех местах столицы острова Хоккайдо.

Особенно интересно, что у этого фестиваля нет заданной тематики. Все всегда зависит от фантазии скульпторов, что делает событие непредсказуемым и незабываемым.

Квебек, Канада

Carnaval de Quebec — скорее, карнавал, чем фестиваль. Ледяные скульптуры — лишь часть события.

Во время Carnaval de Quebec устраивают бал-маскарад, гонки на упряжках, матчи по хоккею, ночные тусовки. Гребцы состязаются на бурной реке Святого Лаврентия, а команды скульпторов из разных стран — возводят снежный город и создают для него таких же снежных жителей. Это настоящее международное соревнование, которое проходит в атмосфере безудержного канадского веселья.

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Считается, что карнавал появился в конце позапрошлого века, а его корни — в традиционных народных гуляниях перед постом. Перед праздником зимы в Квебеке сооружают дворец для снеговика Добряка — символа карнавала.

Гейло, Норвегия

Норвежцы решили быть оригинальными и создали не просто ледяной город, а музыкальные инструменты, на которых в таком городе играли бы в театрах и филармониях. В Гейло проводят трехдневный фестиваль ледяной музыки. Инструменты сделаны из природного льда и тают от теплого прикосновения человека.

Послушать на фестивале можно, как минимум, ледяные гитары, арфы и трубы.

Кольский полуостров, Россия

Снежный праздник проходит на самом краю России, за полярным кругом на Кольском полуострове. Там появляется "Снежная деревня", в которой проходит двухнедельный фестиваль "Снеголед".