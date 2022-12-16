Куда поехать на зимние каникулы: лучшие маршруты

Если хочется встретить 2023-й в новой обстановке, отличный выход — уехать из дома на зимние праздники. "Рамблер" собрал лучшие "точки маршрута" в России и за рубежом для любителей самых разных ландшафтов.
В Египте температура воды в зимнее время достигает 21–23 градусов Цельсия — идеально для купания. А в свободное от отдыха на пляже время можно съездить на морскую прогулку и отправиться в пустыню на квадроцикле.
В Шри-Ланке вода еще теплее — 28 градусов! А кроме моря, есть сад специй в Матале самый большой в Азии Королевский ботанический сад и водопад Равана, которым можно полюбоваться с малого пика Адама.
Совершенно свободно теперь можно приехать в Таиланд — власти страны сняли ковидные ограничения, а в России появились чартерные рейсы и снизились цены на путевки.
В России самый теплый морской город — Сочи. Однако искупаться в новогодние праздники там не получится. Температура воздуха достигает 20 градусов по Цельсию, но вода все же холодная.
Курорт "Красная поляна" строили по подобию Куршавеля: это сеть отелей, кафе, ресторанов, спа-центров. Можно прокатиться на горных лыжах, искупаться в открытых бассейнах, посетить экскурсии по заснеженным горным склонам на собачьих упряжках.
Совсем недалеко от Сочи и Красной поляны — Абхазия. Кстати, в этой стране, помимо потрясающе красивых гор, есть кристально чистые, похожие на зеркала водоемы. Например, знаменитое озеро Рица.
Башкирский курорт ГЛЦ "Банное" расположен в живописных местах, а одноименное озеро — памятник природы федерального значения. Горнолыжный сезон там длится с ноября по май, а помимо лыж, есть санаторий, база отдыха с плавательным бассейном и гостевые домики.
В карельской тайге можно прокатиться на снегоходах — там это один из главных видов досуга зимой. Тем более что бонус к такому развлечению — пейзажи с замерзшими озерами и яркими звездами.
Заполярье называют русской Норвегией. Впрочем, с этой страной здесь, в селе Териберка, проходит граница. Из достопримечательностей — тундра, северное сияние и снежные пустыни. А из инфраструктуры — комфортные отели, рестораны с панорамными окнами, бани на берегу моря, саамские деревни с оленями и национальными угощениями. А еще экскурсии: на снегоходах и в упряжке с хаски зимой, пешеходные — летом, на корабле — круглый год.