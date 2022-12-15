Спорные моменты в самолете: как себя вести

Что делать, если весь полет вас в спинку кресла бьет ребенок и как делить подлокотники – этими вопросами часто задаются пассажиры самолетов. На борту часто возникают спорные моменты, которые требуют безотлагательных решений. О том, как с ними справляться — в материале “Рамблера”.

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Как делить подлокотники

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Самая сложная ситуация — у пассажира, который сидит посередине в ряду из трех кресел. Если он летит один, то поделить эти подлокотники крайне тяжело. Правила, регламентирующего эту ситуацию нет, поэтому придется воззвать на пассажирский этикет. Он гласит, что оба подлокотника нужно уступить пассажиру, сидящему в середине.

Таким образом, человек, который итак находится в непростой ситуации, будет чувствовать себя комфортно. У тех, кто летит у иллюминатора или в проходе, есть два других гарантированных “подлокотника”. Им комфортнее, так как они могут вытянуть ноги или облокотиться на фюзеляж.

Что делать, если вам бьют в спинку кресла

Как правило, по спинке кресла бьют преимущественно дети, которые заскучали в полете. Сначала попробуйте поговорить с его родителями. Однако это нужно делать так, чтобы ситуация не переросла в конфликт. Скажите, что вы их очень понимаете, и заскучавшего ребенка тоже, но сами очень хотели бы отдохнуть. Предложите ребенку поменяться местами с одним из родителей. Как правило, спокойный разговор работает хорошо.

Однако ситуации, когда словами не поможешь, тоже встречаются. Тогда нужно просить помощи у бортпроводников. Свободные места в самолете есть всегда, иногда пересаживаться можно только за дополнительную плату, но это правило не касается конфликтных ситуаций. Поэтому, обязанность бортпроводника — подобрать вам другое место.

Если на вас опустили кресло

Во многих авиакомпаниях можно регулировать спинку кресла и откидываться, чтобы перелет был более комфортным. Однако некоторые пассажиры злоупотребляют этой возможностью и откидывают спинку настолько сильно, что буквально ложатся на пассажира, сидящего сзади. В таком случае также есть два варианта: попросить человека немного поднять кресло, а если просьба не была услышана, нужно звать бортпроводника и договариваться об этом с ним.