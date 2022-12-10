Почему нельзя пить томатный сок в самолете

Из-за того, что вкусовые рецепторы человека на высоте работают по-другому, в самолете часто хочется пить томатный сок. И это действительно один из самых популярных напитков на борту. Однако некоторые эксперты сходятся во мнении, что томатный сок, вопреки всем желаниям, употреблять на борту самолета не стоит. О том, чем это грозит — в материале “Рамблера”.

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Опасность отеков

В томатном соке содержится много соли, а некоторые дополнительно добавляют ее в напиток. Из-за этого организм становится обезвожен, появляются отеки. Если вы к ним склонны, то после перелета вам будет крайне тяжело остановиться. Однако, если вы не можете перенести перелет без стакана томатного сока, обязательно запейте его двумя стаканами воды.

Газообразование

Томатный сок — специфический напиток, который делают в том числе из томатной пасты. На высоте наш ЖКТ работает по-другому, вероятность газообразования повышается. При длительном сидячем положении это может вызвать резкие боли в животе. Предотвратить это можно только исключительно с помощью лекарств, но их может не оказаться на борту и несколько часов вам придется терпеть, пока самолет не сядет, а ваш организм не перестроится под привычную среду.

Повышение кислотности в желудке