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3 часа назад

Врач Горенков рассказал, кому опасно летать на самолете

Катерина Саломе

Некоторым людям стоит относится к авиаперелетам с осторожностью. Это связано с тем, что они могут привести к обострению болезней. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук Роман Горенков.

Врач рассказал, кому опасно летать на самолете
Фото: pexels.compexels.com

Так, эксперт напомнил об опасности перелетов для пациентов с варикозным расширением вен нижних конечностей. Для них, по словам специалиста, перепады давления во время взлета и посадки могут быть чреваты тромбообразованием. Поэтому он рекомендует принимать таким людям тонизирующие вены препараты перед полетам.

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«Из-за долгого сидения в одном положении может нарушиться кровоток, может быть даже отек предстательной железы. Симптомами будут резкие боли внизу живота, зуд и жжение при опорожнении мочевого пузыря», – отметил врач, добавив, что справиться с этим недугом поможет ограничение количества жидкости перед и во время полета.

Доктор также заявил, что во время авиаперелета может обостриться бронхиальная астма. Виной тому может стать сухой воздух в кабине, резюмировал он. Поэтому людям с заболеваниями органов дыхания стоит тщательнее следить за своим состоянием.

Ранее мы писали о том, почему во время полета закладывает уши и как этого избежать.

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