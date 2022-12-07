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3 часа назад

Почему туристы в горах всегда здороваются

Мария Каткова

У туристов в горах и походах всегда существуют свои обычаи и приметы. Если вы восходите на возвышенность в составе туристической группы, то можете быть удивлены некоторым негласным правилам. О них — в материале “Рамблера”.

Почему туристы в горах всегда здороваются
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Зачем нужны “горные” приметы

В горах есть свои традиции и обычаи и связаны они преимущественно с опасностью пребывания в горах. Во-первых, это — тяжелая физическая нагрузка, которая под силу не всем. Во-вторых, в горах может быть опасно находиться, если погода быстро испортиться. В-третьих, природа непредсказуема и могут случаться камнепады и нападения диких животных.

Туристы не всегда серьезно относятся к правилам безопасности, поэтому они были обернуты в игровую форму традиций, чтобы все точно их соблюдали, смотря на остальных членов группы. На самом деле, некоторые приметы и традиции представляют собой правила безопасности.

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Зачем нужно здороваться

Во время восхождения на гору или поиска места для палаток на пути могут встречаться разные люди. И знакомые, и незнакомцы. Впервые тургруппа здоровается между собой в день встречи, чтобы запомнить имена всех людей на случай ЧП. В самом восхождении туристы здороваются со всеми — одиночками, другими тур группами и местными, которые встречаются на их пути.

Поздороваться в горах означает действительно пожелать здоровья человеку, которого вы увидели, а он желает его вам в ответ. Восхождение на гору — тяжелый процесс, который не каждый может выдержать. Кроме того, так вы показываете свою вежливость по отношению к местным людям и заявляете о своих добрых намерениях.

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