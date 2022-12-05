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1 час назад

Почему во время перелета изменяются вкусы и запахи

Диана Товсепова

Вряд ли у "самолетных" обедов есть много поклонников, да и кажется, что вся еда во время перелетов имеет другой запах и вкус. На самом деле это не паранойя — у изменения вкусовых ощущений в самолете есть свои биологические причины. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Почему во время перелета изменяются вкусы и запахи
Фото: PxherePxhere

Вспомните, когда вы последний раз простужались и ничего не чувствовали на вкус, потому что нос был забит. Так, когда у вас ослаблено обоняние, восприятие вкуса снижается. На самом деле в полете с носом происходит примерно тоже самое.

Начнем с кабины самолета, которая очень сухая. Говорят, что на борту на самом деле суше, чем в пустыне. От этого носовые пути иссушаются, а это означает, что вкусовые рецепторы становятся менее чувствительными.

Самый короткий полет: как проходит перелет длиной 57 секунд

Но это не единственная причина. В частности, низкое давление в кабине на снижает уровень кислорода в крови, а это означает, что обонятельные рецепторы, часть нервной системы, реагирующей на запахи, становятся менее чувствительными, что фактически ухудшает обоняние.

При этом на вкус нашего обеда влияю не только эти причины. Так, имеет значение и шум от двигателя. В ходе исследования, проведенного в 2010 году, эксперты проверили чувство вкуса людей как внутри, так и снаружи смоделированного салона самолета. Исследователи обнаружили, что чувствительность к сладкой и соленой пище снизилась на 30% в салоне.

Интересно, что некоторые ингредиенты, такие как карри и лемонграсс, на самом деле становятся более интенсивными в небе, в то время как корица, имбирь и чеснок, как правило, сохраняют свой вкус.

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