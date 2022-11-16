Самый короткий полет: как проходит перелет длиной 57 секунд

Мы привыкли, что первые полчаса полета на воздушном суде приходится на взлет, а затем идут долгие часы ожидания, прежде чем еще полчаса самолет будет приземляться. А представьте себе полет, который можно пережить за минуту. "Рамблер" расскажет о самом коротком коммерческом полете в мире.
Самый короткий коммерческий рейс в мире длится всего 57 секунд. Так, это полет между островами Оркнейского архипелага в Шотландии, Уэстрей и Папа-Уэстрей. Маршрут между двумя островами занимает 2,7 км.
Такой необычный полет осуществляет авиакомпания Loganair , единственной крупной британской авиакомпании со штаб-квартирой в Шотландии.
Рейсы обслуживаются двумя восьмиместными самолетами Бриттен-Норман-Айлендерс, и хотя полет занимает в среднем полторы минуты, что делает его самым коротким маршрутом в мире по расписанию, рекордное время полета составляет 57 секунд «при попутном ветре».
По данным Loganair, такой услугой пользуются жители островов, учителя, врачи, полицейские и «даже местный банкир».
Интересно, что этот маршрут примерно такой же длины, как и взлетно-посадочная полоса в аэропорту шотландского Эдинбурга, и судно при полете сжигает всего 10 кг топлива.
Авиакомпания выполняет маршрут с 1967 года.
Управляющий директор Loganair Джонатан Хинклс рассказал СМИ:
«Служба между островами Оркнейских островов является жемчужиной нашей сети и известна во всем мире. Однако, несмотря на свою известность, это также жизненно важная услуга для жителей Оркнейских островов, соединяющая отдельные острова по удобной воздушной линии».
Известно также, что напитков на этом рейсе не подают.