Самый короткий полет: как проходит перелет длиной 57 секунд

Мы привыкли, что первые полчаса полета на воздушном суде приходится на взлет, а затем идут долгие часы ожидания, прежде чем еще полчаса самолет будет приземляться. А представьте себе полет, который можно пережить за минуту. "Рамблер" расскажет о самом коротком коммерческом полете в мире.

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Самый короткий коммерческий рейс в мире длится всего 57 секунд. Так, это полет между островами Оркнейского архипелага в Шотландии, Уэстрей и Папа-Уэстрей. Маршрут между двумя островами занимает 2,7 км.

Такой необычный полет осуществляет авиакомпания Loganair , единственной крупной британской авиакомпании со штаб-квартирой в Шотландии.

Рейсы обслуживаются двумя восьмиместными самолетами Бриттен-Норман-Айлендерс, и хотя полет занимает в среднем полторы минуты, что делает его самым коротким маршрутом в мире по расписанию, рекордное время полета составляет 57 секунд «при попутном ветре».

По данным Loganair, такой услугой пользуются жители островов, учителя, врачи, полицейские и «даже местный банкир».

Интересно, что этот маршрут примерно такой же длины, как и взлетно-посадочная полоса в аэропорту шотландского Эдинбурга, и судно при полете сжигает всего 10 кг топлива.

Авиакомпания выполняет маршрут с 1967 года.

Управляющий директор Loganair Джонатан Хинклс рассказал СМИ:

«Служба между островами Оркнейских островов является жемчужиной нашей сети и известна во всем мире. Однако, несмотря на свою известность, это также жизненно важная услуга для жителей Оркнейских островов, соединяющая отдельные острова по удобной воздушной линии».