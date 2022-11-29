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2 часа назад

Какую еду нельзя брать с собой в самолет

Мария Каткова

Всем известно, что в рамках правил безопасности в самолет нельзя проносить более 100 миллилитров жидкости, поэтому сесть на борт со своими напитками не получится. Также есть перечень продуктов питания, которые также нельзя проносить в самолет. О том, что из еды нельзя брать с собой в самолет — в материале “Рамблера”.

Какую еду нельзя брать с собой в самолет
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Еду с резким запахом

Не стоит брать с собой на борт самолета еду с резким запахом. Так как в салоне не так много места, а воздух подается через кондиционер, пассажиры будут не в восторге от ваших изысков. Под запретом остается колбаса, рыбные изделия, блюда с чесноком. Также если вы будете вылетать из экзотических стран, вас не пустят на борт с фруктом дурианом из-за его специфического запаха — продукт нужно сдать в багаж.

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Еду, ограниченную в других странах

Если вы летите международным рейсом и планируете взять с собой еду, стоит заранее узнать о правилах страны, в которую вы летите. Так в Китай нельзя ввозить детское питание даже если вы летите со своим ребенком. В 2000-х годах там случилась серия скандалов — в молочной смеси нашли меламин, которым отравилось множество детей. С тех пор детское питание там контролируют очень тщательно. В США нельзя ввозить сельскохозяйственную продукцию, чтобы люди там не выращивали новые культуры. Во Въетнаме вас не пустят на борт, если вы летите с их знаменитым рыбным соусом — здесь все дело в запахе.

Ограничения на международных перелетах

Также на международных рейсах действует единый запрет о том, что нельзя перевозить в салоне самолета молочные продукты, яйца и мясо. Исключением могут быть только продукты в вакуумной упаковке. Это связано с тем, что употребление этих продуктов повышает риск возникновения инфекций и эпидемий. Таким образом авиакомпании стараются обезопасить себя и пассажиров.

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