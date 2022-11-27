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1 час назад

Почему в самолете не дают парашют

Даша Краснова

Когда летишь на самолете невольно возникает вопрос, почему для пассажиров не предназначены парашюты. Это хотя бы немного сократило риски гибели во время крушения. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Почему в самолете не дают парашют
Фото: unsplashunsplash

Если мы пофантазируем насчет возможности использования парашютов, то возникает несколько логичных моментов.

  • Инструктаж перед прыжком с парашютом занимает несколько часов, что значительно увеличит время, проведенное в самолете.
  • Множество лямок должны быть подогнаны точно по размеру, поэтому унифицированного парашюта быть не может. Нужно отдельно продумывать варианты для детей, беременных, инвалидов, что будет дорого и долго.
  • Непонятно, стоит ли выдавать парашюты экипажам пассажирских самолетов. С одной стороны, странно не оставлять им шанса на спасение. С другой, еще более странно, если пилот выпрыгнет из самолета с парашюта первым.

За бессмысленность парашютов также отвечает статистика, так как большинство авиакатастроф происходят во время взлета и посадки. Самолеты разрушаются на низкой высоте для прыжка, и за столь короткое время, что пассажир даже не успеет подумать о спасении.

Как устроен туалет в самолете

Допустим, неполадка произошла на высоте 10 000 метров. Скорость движения — около 1000 км/час, за бортом 50 градусов мороза и недостаток кислорода. Даже если каким-то чудом человек не ударится об крыло, не окажется затянутым в двигатель, не задохнется и замерзнет, то приземление вряд ли будет мягким. И не факт, что оно произойдет в центре города, а не в горах или океане.

К счастью, вероятность упасть на самолете составляет 1 к 8 000 000. Это означает, что на 8 000 000 рейсов приходится 1 авиакатастрофа.

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