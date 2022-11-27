Почему в самолете не дают парашют

Когда летишь на самолете невольно возникает вопрос, почему для пассажиров не предназначены парашюты. Это хотя бы немного сократило риски гибели во время крушения. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Если мы пофантазируем насчет возможности использования парашютов, то возникает несколько логичных моментов.
За бессмысленность парашютов также отвечает статистика, так как большинство авиакатастроф происходят во время взлета и посадки. Самолеты разрушаются на низкой высоте для прыжка, и за столь короткое время, что пассажир даже не успеет подумать о спасении.
Допустим, неполадка произошла на высоте 10 000 метров. Скорость движения — около 1000 км/час, за бортом 50 градусов мороза и недостаток кислорода. Даже если каким-то чудом человек не ударится об крыло, не окажется затянутым в двигатель, не задохнется и замерзнет, то приземление вряд ли будет мягким. И не факт, что оно произойдет в центре города, а не в горах или океане.
К счастью, вероятность упасть на самолете составляет 1 к 8 000 000. Это означает, что на 8 000 000 рейсов приходится 1 авиакатастрофа.