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1 час назад

Как устроен туалет в самолете

Мария Каткова

Отходы из самолета не выбрасываются в воздух, как думают многие по аналогии с поездом. На самом деле, как и многие другие системы в самолете, напор воды здесь устроен крайне сложно. Ведь если бы отходы выбрасывались вниз, то в самолете бы произошла разгерметизация и пассажирам бы было нечем дышать. О том, как на самом деле устроен туалет в самолете — в материале “Рамблера”.

Как устроен туалет в самолете
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Странный звук

Туалет в самолете при смыве издает будоражащий звук, от которого многие пугаются. Он настолько громкий, что заглушает гул двигателей самолета. На самом деле он появляется из-за перепада давления. Дело в том, что давление в салоне самолета и в трубах, по которым идут отходы, разное, из-за этого появляется такой неприятный звук.

Не нужна вода

Для смыва в самолете не нужна вода, как в обычном унитазе. Достаточно нажать на кнопку и вакуум, который работает в унитазе, сам соберет все отходы в трубы. Это возможно в том числе и благодаря специфической форме унитаза. Если вы сравните его с обычным туалетом на земле, то обратите внимание, что в самолете туалет создан в виде воронки. Это сделано специально, чтобы вакуум смог собрать все отходы, которые есть в унитазе.

Что категорически нельзя делать в самолете

Куда выбрасывают отходы

После того, как человек смывает их в туалете, они отправляются в специальные резервуары, расположенные в заднем отсеке самолета. Там все отходы хранятся до того момента, пока самолет не сядет в аэропорте назначения. После того, как он отправляется на стоянку, приезжает ассенизатор и выгружает все отходы. Уже после этого они отправляются в канализацию.

Что будет, если унитаз сломается

На случай поломки в самолетах есть несколько туалетов, но они могут выйти из строя по очереди. В таком случае пассажирам придется терпеть до посадки или аварийно совершать ее в ближайшем аэропорте. Такие случаи действительно известны.

Согласно статистике, самолеты чаще всего засоряются использованными подгузниками. Тем не менее, инженеры рекомендуют смывать туда все то же, что и в обычный туалет.

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