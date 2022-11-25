Как сэкономить на билетах на поезд

Путешествия на поездах набирают все больше популярности у россиян, так как билеты на самолет и поездки на автомобиле могут быть дороже, а также менее комфортными. Несмотря на доступность поездов, есть способы, которые помогут еще больше сэкономить на билетах. О них — в материале “Рамблера”.

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Планируйте путешествие не в сезон

Самые высокие цены на билеты фиксируются в летние каникулы, праздники и другие государственные выходные, поэтому стоит планировать поездки в другое время. Также не стоит отправляться в путешествие на выходные, так как в это время билеты могут быть значительно дороже. Дело в том, что на эти периоды растет спрос у путешественников, поэтому компании предлагают цены по завышенным тарифам.

Покупайте билет заранее

На большинство направлений билеты начинают продаваться за 90 дней до отправления поезда, и в это время их цена самая низкая. На некоторые популярные направления билеты начинают продаваться за 45 или 120 дней, необходимо заранее уточнить факт продажи билетов и спланировать поездку.

Тем не менее, существуют исключения в виде динамических тарифов. Цена может зависеть от сезона, количества мест в поезде и спроса. Однако чем раньше до отправления вы купите билет, тем ниже будет его стоимость.

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