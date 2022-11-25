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1 час назад

Как сэкономить на билетах на поезд

Мария Каткова

Путешествия на поездах набирают все больше популярности у россиян, так как билеты на самолет и поездки на автомобиле могут быть дороже, а также менее комфортными. Несмотря на доступность поездов, есть способы, которые помогут еще больше сэкономить на билетах. О них — в материале “Рамблера”.

Как сэкономить на билетах на поезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Планируйте путешествие не в сезон

Самые высокие цены на билеты фиксируются в летние каникулы, праздники и другие государственные выходные, поэтому стоит планировать поездки в другое время. Также не стоит отправляться в путешествие на выходные, так как в это время билеты могут быть значительно дороже. Дело в том, что на эти периоды растет спрос у путешественников, поэтому компании предлагают цены по завышенным тарифам.

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Покупайте билет заранее

На большинство направлений билеты начинают продаваться за 90 дней до отправления поезда, и в это время их цена самая низкая. На некоторые популярные направления билеты начинают продаваться за 45 или 120 дней, необходимо заранее уточнить факт продажи билетов и спланировать поездку.

Тем не менее, существуют исключения в виде динамических тарифов. Цена может зависеть от сезона, количества мест в поезде и спроса. Однако чем раньше до отправления вы купите билет, тем ниже будет его стоимость.

Следите за скидками

Компании, продающие билеты, часто делают скидки на непопулярные билеты. Как правило, речь идет о боковых верхних местах в плацкартном вагоне или верхние полки в двухэтажных поездах. Стоит рассматривать разные варианты, в том числе при выкупе купе или СВ. Также существуют различные акции в виде скидки именинникам. Перед поездкой обязательно сообщите о том, что вы отмечаете праздник. Возможно, для вас подберут специальное предложение.

Лайфхаки,РЖД,
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