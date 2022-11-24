РЖД назначили в два раза больше поездов на новогодние праздники

Около тысячи дополнительных пассажирских поездов будут ходить с 23 декабря по 9 января. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале РЖД.
Количество дополнительных поездов в этом году в два раза больше, чем в прошлом, добавится около 4,5 миллионов мест. Поезда будут ходить “по самым востребованным маршрутам”, отметили в РЖД.
Отправиться в путешествие на праздники можно также на специальных и туристических поездах, говорится в сообщении. До горнолыжных курортов идут "Лыжные стрелы" Москва – Апатиты и Ростов-на-Дону – Роза Хутор; в Великий Устюг к Деду Морозу - поезда: "Мороз-экспресс", "Зимняя сказка" и "Величие Севера". Кроме того, доступны круизы по регионам: "В Карелию", "В Сибирь", "Серебряный маршрут".
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