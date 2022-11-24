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1 час назад

РЖД назначили в два раза больше дополнительных пассажирских поездов на новогодние праздники

Мира Маркина

Около тысячи дополнительных пассажирских поездов будут ходить с 23 декабря по 9 января. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале РЖД.

РЖД назначили в два раза больше поездов на новогодние праздники
Фото: pxhere.compxhere.com

Как сделать дорогу в поезде более комфортной

Количество дополнительных поездов в этом году в два раза больше, чем в прошлом, добавится около 4,5 миллионов мест. Поезда будут ходить “по самым востребованным маршрутам”, отметили в РЖД.

Отправиться в путешествие на праздники можно также на специальных и туристических поездах, говорится в сообщении. До горнолыжных курортов идут "Лыжные стрелы" Москва – Апатиты и Ростов-на-Дону – Роза Хутор; в Великий Устюг к Деду Морозу - поезда: "Мороз-экспресс", "Зимняя сказка" и "Величие Севера". Кроме того, доступны круизы по регионам: "В Карелию", "В Сибирь", "Серебряный маршрут".

Ранее Рамблер рассказывал, как попасть на поезд, если вы потеряли паспорт.

Новости путешествий,РЖД,
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