Почему в самолете кажется, что вы “проваливаетесь”

По данным исследователей, около 15% людей в мире страдают серьезной степенью аэрофобии. До 30% людей испытывают дискомфорт во время перелета. Большинство аэрофобов стараются отталкиваться от своих ощущений, чтобы определить безопасность перелета, и в этом их ошибка. На высоте наш вестибулярный аппарат работает по-другому. О том, какие ложные ощущения могут быть у человека в самолете — в материале “Рамблера”.

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Большинство пассажиров говорят, что больше всего боятся взлета и посадки. Действительно, во время этих процессов происходит больше всего ЧП, так как в эти моменты самолетом управляют пилоты, а не автопилот. Поэтому те, кто боятся летать, прислушиваются к каждому звуку в самолете, а также ловят любое непривычное для них ощущение.

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Когда самолет уже почти набрал высоту и находится довольно высоко, пассажиры могут чувствовать, как будто “проваливаются” вниз. Им кажется, что они попали в воздушную яму, а некоторые и вовсе думают о том, что лайнер падает. На самом деле, такое ощущение появляется из-за работы вестибулярного аппарата, который не создан для таких нагрузок, как, например, полет.

Поэтому пассажиры испытывают трудности с вестибулярным аппаратом не только во время турбулентности. Во время набора высоты скорость самолета увеличивается для того, чтобы поднять его в воздух, а после этого двигатели работают еще сильнее, чтобы набрать высоту. В этот момент организм ощущает, как его тело тянет наверх.