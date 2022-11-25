Почему в самолете кажется, что вы “проваливаетесь”

По данным исследователей, около 15% людей в мире страдают серьезной степенью аэрофобии. До 30% людей испытывают дискомфорт во время перелета. Большинство аэрофобов стараются отталкиваться от своих ощущений, чтобы определить безопасность перелета, и в этом их ошибка. На высоте наш вестибулярный аппарат работает по-другому. О том, какие ложные ощущения могут быть у человека в самолете — в материале “Рамблера”.
Большинство пассажиров говорят, что больше всего боятся взлета и посадки. Действительно, во время этих процессов происходит больше всего ЧП, так как в эти моменты самолетом управляют пилоты, а не автопилот. Поэтому те, кто боятся летать, прислушиваются к каждому звуку в самолете, а также ловят любое непривычное для них ощущение.
Когда самолет уже почти набрал высоту и находится довольно высоко, пассажиры могут чувствовать, как будто “проваливаются” вниз. Им кажется, что они попали в воздушную яму, а некоторые и вовсе думают о том, что лайнер падает. На самом деле, такое ощущение появляется из-за работы вестибулярного аппарата, который не создан для таких нагрузок, как, например, полет.
Поэтому пассажиры испытывают трудности с вестибулярным аппаратом не только во время турбулентности. Во время набора высоты скорость самолета увеличивается для того, чтобы поднять его в воздух, а после этого двигатели работают еще сильнее, чтобы набрать высоту. В этот момент организм ощущает, как его тело тянет наверх.
Когда нужная высота набрана, двигатели начинают постепенно сбавлять темп работы, скорость судна уменьшается. По инерции наше тело продолжает двигаться вперед, но ограничения в виде пространства самолета не дают ему “улететь” выше. Из-за этого после отключения двигателей кажется, что самолет “проваливается”. На самом деле, он сбавляет скорость, чтобы больше не набирать высоту. Также самолет может двигаться на разных эшелонах, поэтому во время полета пассажир тоже может чувствовать похожие ощущения. Тем не менее, в этом случае разница скоростей не такая большая.