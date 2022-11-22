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2 часа назад

Как питаться в отпуске, чтобы не отравиться

Мария Каткова

Риск отравления в отпуске присутствует всегда, так как вы не отвечаете за блюда, которые готовите. Кроме того, вы не знаете, какого они качества и насколько свежие. Именно поэтому, ко всему, что попадает вам в рот, нужно относиться предельно внимательно. Существует несколько правил того, как нужно питаться в отпуске, чтобы избежать неприятностей. О них — в материале “Рамблера”.

Как питаться в отпуске, чтобы не отравиться
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Пейте воду исключительно из закрытых бутылок

Этот совет актуален для разных стран. Не стоит пить воду из проточных водоемов и никогда не пейте воду из кувшинов в отеле, так как она может быть налита из-под крана. Всегда берите только бутилированную воду и проверяйте, не была ли она вскрыта.

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Тщательно мойте фрукты и овощи

В сезон уделите внимание мытью фруктов и овощей, особенно в экзотических странах. Даже если что-то подали на шведском столе, лучше лишний раз пройтись по фрукту влажной салфеткой или еще раз его промыть.

Выбирайте цельные куски мяса

Лучше всего выбирать блюда из мяса, рыба или птицы, которые представлены целым куском. Не стоит брать котлеты или мясо кусочками, а также обращайте внимание на добавки и соусы. Если в блюде слишком много овощей, специй и соуса, то есть вероятность, что оно уже было подано цельным куском. Также с помощью этого приема повара скрывают неприятный запах и вкус несвежего мяса.

Старайтесь избегать напитков со льдом

Минимизируйте употребление холодных напитков со льдом и с крошкой льда, так как его, как правило, делают из водопроводной воды. В ней могут содержатся бактерии, которые отравляют напиток. Если вам хочется чего-то освежающего, то лучше купить бутилированную воду из холодильника или мороженое.

Не кидайтесь не экзотику

Будьте аккуратнее с экзотическими блюдами, не съедайте их целиком. Для начала, стоит попробовать немного блюда, подождать, а уже потом есть целиком ,если вас устроили его запах, качество и вкус. Старайтесь делать так, чтобы ваш рацион составлял лишь 20% из непривычной еды, иначе есть риск получить расстройство кишечника.

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