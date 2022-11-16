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1 час назад

Хуже Москвы: сколько стоит самая дорогая поездка на такси из аэропорта в город

Диана Товсепова

Наверняка вы слышали, что иногда быстрее и дешевле прилететь в Москву из другой страны, чем доехать из аэропорта до нужного адреса в городе. Так, за счет отдаленности аэропортов и частых пробок на въезде в город, поездка в такси может быть долгой и недешевой.

Хуже Москвы: сколько стоит самая дорогая поездка на такси из аэропорта в город
Фото: PxherePxhere

Однако, как выяснил "Рамблер", такие проблемы не только в России. Оказалось, что путь из аэропортов в город во многих странах становится проблемой. Существует даже особый рейтинг таких поездок.

Так, компания Moneycorp провела исследование, чтобы понять, где за поездку на такси из аэропорта в город туристам приходится отдавать самую большую сумму.

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Выяснилось, что самой затратной станет дорога из токийского аэропорта Нарита. Такая поездка является самым дорогим трансфером из аэропорта в город в мире и стоит в среднем 235 долларов в одну сторону.

А вот согласно сервису Fleetlogging, самые высокие тарифы на такси до города будут из других японских аэропортов, Хиросима и Оита в Японии — в обоих аэропортах средняя стоимость такси составляет 165 долларов США

При этом, самое дорогое такси по стоимости за километр, будет из аэропорта Буд , Норвегия ( $9,38/км ).

А вот самая дешевая поездка на такси из аэропорта в город обойдется всего доллар. Такую цену туристы заплатят чтобы доехать из аэропорта Каджехун в Котону, Бенин .

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