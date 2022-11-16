Как планирование путешествий влияет на наш мозг

Когда мы выбираем страну для отпуска, хороший отель, сравниваем авиабилеты, и пишем список мест для посещения, наш мозг выдает определенную реакцию. О том, что происходит с сознанием в моменты планирования путешествия, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Назови меня своим именем" Кадр из фильма "Назови меня своим именем"

Мудрое изречение гласит, что неспособность планировать — это планирование неудачи. Это не значит, что вы не можете путешествовать спонтанно, это значит, что стоит заранее позаботиться о важных моментов, чтобы избежать неприятных сюрпризов по пути.

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Еще говорят, что счастье — это путь, а не пункт назначения. И хотя бездельничать на пляже во время отпуска мечты — это верный способ почувствовать себя счастливым, вы будете удивлены, узнав, что даже само планирование путешествия делает вас счастливее.

Исследование ученых в Нидерландах, опубликованное в журнале Applied Research in Quality of Life, показывает, что само намерение или план отправиться в отпуск делает туристов почти такими же счастливыми, как и сама поездка.

В исследовании эксперты сравнили отдыхающих и не отдыхающих туристов, и у первых средняя оценка счастья перед поездкой составляла 2,25, а у вторых — 2,07. Статистически значимая разница доказывает, что само ожидание отпуска повышает уровень вашего счастья.

Эти данные были подтверждены в других подобных исследованиях. Исследование, проведенное Институтом прикладных позитивных исследований , показало, что 97% респондентов чувствуют себя счастливее, когда у них запланирована поездка, 82% из них чувствуют себя счастливее от умеренной до значительной оценки. При этом 71% опрошенных чувствуют себя более энергичными, когда у них запланирована поездка в ближайшие дни.