Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+5° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
1 час назад

Как планирование путешествий влияет на наш мозг

Диана Товсепова

Когда мы выбираем страну для отпуска, хороший отель, сравниваем авиабилеты, и пишем список мест для посещения, наш мозг выдает определенную реакцию. О том, что происходит с сознанием в моменты планирования путешествия, читайте в материале "Рамблера".

Как планирование путешествий влияет на наш мозг
Фото: Кадр из фильма "Назови меня своим именем"Кадр из фильма "Назови меня своим именем"

Мудрое изречение гласит, что неспособность планировать — это планирование неудачи. Это не значит, что вы не можете путешествовать спонтанно, это значит, что стоит заранее позаботиться о важных моментов, чтобы избежать неприятных сюрпризов по пути.

Видео дня

Еще говорят, что счастье — это путь, а не пункт назначения. И хотя бездельничать на пляже во время отпуска мечты — это верный способ почувствовать себя счастливым, вы будете удивлены, узнав, что даже само планирование путешествия делает вас счастливее.

Названы признаки человека, который нуждается в отпуске

Исследование ученых в Нидерландах, опубликованное в журнале Applied Research in Quality of Life, показывает, что само намерение или план отправиться в отпуск делает туристов почти такими же счастливыми, как и сама поездка.

В исследовании эксперты сравнили отдыхающих и не отдыхающих туристов, и у первых средняя оценка счастья перед поездкой составляла 2,25, а у вторых — 2,07. Статистически значимая разница доказывает, что само ожидание отпуска повышает уровень вашего счастья.

Эти данные были подтверждены в других подобных исследованиях. Исследование, проведенное Институтом прикладных позитивных исследований , показало, что 97% респондентов чувствуют себя счастливее, когда у них запланирована поездка, 82% из них чувствуют себя счастливее от умеренной до значительной оценки. При этом 71% опрошенных чувствуют себя более энергичными, когда у них запланирована поездка в ближайшие дни.

Поэтому, не пренебрегайте планированием поездки, а наслаждайтесь этим процессом. Не бойтесь думать и мечтать о вашей следующей поездке! Прохождение процесса планирования путешествия не только сэкономит вам немного денег или сделает ваше путешествие лучше, но фактически повысит ваш общий уровень счастья еще до того, как сам отпуск состоится.

Лайфхаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители