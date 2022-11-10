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1 час назад

Как сэкономить на ж/д билетах: 4 лайфхака

Мира Маркина

Если вы часто путешествуете на поездах, очевидно, что ж/д билеты являются для вас крупной статьей расходов. К счастью, есть способ сократить траты, не отказываясь от удобного транспорта. Подробнее о лайфхаках, которые помогут сэкономить – в материале "Рамблера".

Как сэкономить на ж/д билетах: 4 лайфхака
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выбирайте невозвратный тариф

Билеты, которые нельзя вернуть, как правило, стоят дешевле возвратных. Нередко разница в цене достигает 20%. Разумеется, приобретать такие билеты стоит лишь в том случае, если вы уверены в том, что ваши планы не поменяются.

Лайфхаки, которые помогут не платить за багаж

Путешествуйте в будни

Чем выше спрос на билеты, тем сильнее кусаются цены. Большинство людей предпочитают путешествовать в пятницу, субботу или праздничные дни. Запланировав поездку на начало или середину недели, скорее всего вам удастся сэкономить. Кроме того, обращайте внимание на время отправления: поездка в поезде, который отходит посреди ночи или рано утром будет ощутимо дешевле.

Купите сразу билеты в обе стороны

Покупая билеты сразу туда-обратно, вы можете сэкономить до 20% от стоимости обратной дороги. Однако данный лайфхак работает только, если вы путешествуете на скоростном поезде "Сапсан".

Постройте маршрут с пересадками

Если ваше путешествие занимает несколько суток и даже больше, попробуйте построить маршрут с одной или двумя пересадками. При грамотном планировании время в пути увеличится незначительно, зато сэкономить вы сможете весьма прилично.

Лайфхаки,
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