Как сэкономить на ж/д билетах: 4 лайфхака

Если вы часто путешествуете на поездах, очевидно, что ж/д билеты являются для вас крупной статьей расходов. К счастью, есть способ сократить траты, не отказываясь от удобного транспорта. Подробнее о лайфхаках, которые помогут сэкономить – в материале "Рамблера".

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Выбирайте невозвратный тариф

Билеты, которые нельзя вернуть, как правило, стоят дешевле возвратных. Нередко разница в цене достигает 20%. Разумеется, приобретать такие билеты стоит лишь в том случае, если вы уверены в том, что ваши планы не поменяются.

Путешествуйте в будни

Чем выше спрос на билеты, тем сильнее кусаются цены. Большинство людей предпочитают путешествовать в пятницу, субботу или праздничные дни. Запланировав поездку на начало или середину недели, скорее всего вам удастся сэкономить. Кроме того, обращайте внимание на время отправления: поездка в поезде, который отходит посреди ночи или рано утром будет ощутимо дешевле.

Купите сразу билеты в обе стороны

Покупая билеты сразу туда-обратно, вы можете сэкономить до 20% от стоимости обратной дороги. Однако данный лайфхак работает только, если вы путешествуете на скоростном поезде "Сапсан".

Постройте маршрут с пересадками