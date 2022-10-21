Почему самолет может уйти на второй круг

Уход самолета на второй круг — один из самых серьезных кошмаров аэрофоба. На самом деле этот маневр делается для того, чтобы избежать возможных аварийных последствий при приземлении. Причины ухода самолета на второй круг могут быть совершенно разными. В материале “Рамблера” — самые распространенные из них.

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Очереди

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Очереди на посадку случаются нечасто, но тем не менее лайнер над аэропортом может кружить до двух часов. В таком случае пилоты будут уходить на второй, третий и далее круги. Это нужно для того, чтобы избежать аварийных случаев, когда два самолета одновременно будут совершать взлет или посадку.

Не во всех аэропортах есть больше одной взлетно-посадочной полосы, поэтому могут скапливаться очереди. В таком случае рейс будет ждать того момента, когда диспетчеры разрешат ему посадку.

Погодные условия

Если погода в аэропорте прилета не позволяет совершить посадку, то воздушное судно перенаправят на ближайший аэродром. Однако самолет может садиться и в дождь, и в снег, и в грозу. Иногда боковой ветер может сбивать судно с курса. В таком случае самолету придется заходить на второй круг, чтобы совершить посадку в пределах полосы. Иначе она может закончиться аварией.

Иногда погодные условия ухудшают видимость, и это тоже может быть причиной захода на второй круг. Спустя несколько минут после взлета включается автопилот, который выключается перед посадкой, и здесь сами пилоты должны посадить самолет. Если из-за дождя, тумана или пыльной бури они не видят ВПП, то придется заходить на второй круг.

Козление

Термин козление описывает жесткую посадку, при которой самолет при соприкосновении с землей отскакивает от ВПП. В таком случае пилотам после попытки соприкосновения с полосой приходится уходить на второй круг, так как совершать посадку после козления может быть опасно. Козление происходит, если пилот выбрал слишком сильную скорость для посадки, если посадке препятствует боковой ветер, а также если вы садитесь в жарком регионе.