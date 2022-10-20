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3 часа назад

Конфета не помогает: что делать, чтобы в самолете не закладывало уши

Мария Каткова

Из-за перепада давления в самолете при взлете и посадке может сильно закладывать уши. Особенно тяжело это переносят чувствительные люди, а также те, кто имеет сильное давление в черепной коробке. Если раньше авиакомпании раздавали конфеты, то теперь пассажирам приходится запасаться своими. Однако и они не всегда помогают. О том, что делать в таких случаях — в материале “Рамблера”.

Что делать, чтобы в самолете не закладывало уши
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

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Прием дайвера

Это движение используют дайверы, которые опускаются на серьезную глубину. Там они тоже ощущают серьезные перепады давления, поэтому умеют хорошо справляться с физиологическими последствиями. Благодаря тому, что они были первооткрывателями, действие назвали приемом дайвера.

Вам надо зажать нос одной рукой и сглотнуть слюну. В результате этого давление в ушах восстанавливается и они больше не заложены.

Маневр Вальсалавы

Этот прием назван в честь анатома и врача из Болоньи Антонио Вальсальвы. Он описал евстахиеву трубу и придумал это упражнение, которое выравнивает давление в ушах. Этим способом, кстати, пользуются космонавты. Как как возможности зажать нос в скафандре у них нет, существует специальное приспособление вальсальва, которую также используют для того, чтобы почесать нос.

Воздух под давлением помогает бороться с заложенностью ушей, и сделать это можно с помощью носа в том числе. В первом случае вам нужно вдохнуть воздух ртом, затем зажать нос и попытаться “выдохнуть” его через уши. Воздух под давлением снизит заложенность ушей.

Любые глотательные движение

Глотательные движения помогают снизить давление в ушах. Так, сосание конфеты, питье через соломинку и жевание жвачки идеально подойдет для того, чтобы снизить давление в ушах.

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