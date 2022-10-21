Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+5° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
1 час назад

С какими заболеваниями опасно летать на самолете

Мария Каткова

В самолете наше тело находится в неестественной среде обитания. Перепады давления, неподвижное положение, сухой воздух — все это негативно влияет на наше здоровье. А некоторым людям, у которых уже есть проблемы, лучше воздержаться от перелетов или соблюдать правила, чтобы не усугубить болезни. О том, с какими заболеваниями нельзя летать на самолете — в материале “Рамблера”.

С какими заболеваниями опасно летать на самолете
Фото: Unplash.comUnplash.com

Варикозное расширение вен

Видео дня

Из-за неподвижного положения на протяжении перелета и отсутствия движения ноги могут отекать, а также могут появиться проблемы с венами, если вам поставили диагноз “варикоз”. Чтобы избежать неприятных последствий и болезненных ощущений, надевайте в самолет компрессионные чулки. Они предотвращают отеки конечностей. Также если вы летите не ночным рейсом, старайтесь вставать хотя бы раз в полчаса и делать небольшую разминку. Так вы снизите нагрузку на свой организм.

Действия пассажиров, которые раздражают стюардесс

Заболевания дыхательных путей

Если у вас есть хронические заболевания дыхательных путей, например, астма, то в период обострения летать крайне не рекомендуется. Дело в том, что воздух в самолете очень сухой и может навредить органам дыхания. Из-за перепадов давления также могут появиться трудности с дыханием, и кислородная маска может оказаться бессильной. Поэтому, если у вас есть какие-либо противопоказания, нужно проконсультироваться с врачом и пройти полный курс лечения перед тем, как садиться на борт самолета.

Травмы внутреннего и среднего уха

Во время взлета и посадки у людей в самолете закладывает уши из-за перепадов давления. Если человек без заболеваний может спокойно справиться с этим симптомом, то после травмы внутреннего или среднего уха — нет. Должен пройти определенный период реабилитации прежде, чем человек сядет в самолет и сможет нормально летать. В противном случае можно получить более серьезную травму и остаться без слуха.

Психиатрические болезни в период обострения

Если у человека обострился его психиатрический диагноз, то ему лучше сначала пройти курс лечения у специалиста, а потом садиться в самолет. Дело в том, что невозможно предугадать, как психика больного будет реагировать на шум двигателей, большое количество людей в замкнутом пространстве и другие факторы. Если из-за него придется сажать самолет, то он заплатит штраф и будет вынужден покрывать расходы авиакомпании. Кроме того, стюардессы не смогут оказать ему первую помощь и единственным вариантом окажется изоляция пассажира.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители