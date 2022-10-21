С какими заболеваниями опасно летать на самолете

В самолете наше тело находится в неестественной среде обитания. Перепады давления, неподвижное положение, сухой воздух — все это негативно влияет на наше здоровье. А некоторым людям, у которых уже есть проблемы, лучше воздержаться от перелетов или соблюдать правила, чтобы не усугубить болезни. О том, с какими заболеваниями нельзя летать на самолете — в материале “Рамблера”.

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Варикозное расширение вен

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Из-за неподвижного положения на протяжении перелета и отсутствия движения ноги могут отекать, а также могут появиться проблемы с венами, если вам поставили диагноз “варикоз”. Чтобы избежать неприятных последствий и болезненных ощущений, надевайте в самолет компрессионные чулки. Они предотвращают отеки конечностей. Также если вы летите не ночным рейсом, старайтесь вставать хотя бы раз в полчаса и делать небольшую разминку. Так вы снизите нагрузку на свой организм.

Заболевания дыхательных путей

Если у вас есть хронические заболевания дыхательных путей, например, астма, то в период обострения летать крайне не рекомендуется. Дело в том, что воздух в самолете очень сухой и может навредить органам дыхания. Из-за перепадов давления также могут появиться трудности с дыханием, и кислородная маска может оказаться бессильной. Поэтому, если у вас есть какие-либо противопоказания, нужно проконсультироваться с врачом и пройти полный курс лечения перед тем, как садиться на борт самолета.

Травмы внутреннего и среднего уха

Во время взлета и посадки у людей в самолете закладывает уши из-за перепадов давления. Если человек без заболеваний может спокойно справиться с этим симптомом, то после травмы внутреннего или среднего уха — нет. Должен пройти определенный период реабилитации прежде, чем человек сядет в самолет и сможет нормально летать. В противном случае можно получить более серьезную травму и остаться без слуха.

Психиатрические болезни в период обострения