С какими заболеваниями опасно летать на самолете

В самолете наше тело находится в неестественной среде обитания. Перепады давления, неподвижное положение, сухой воздух — все это негативно влияет на наше здоровье. А некоторым людям, у которых уже есть проблемы, лучше воздержаться от перелетов или соблюдать правила, чтобы не усугубить болезни. О том, с какими заболеваниями нельзя летать на самолете — в материале “Рамблера”.
Из-за неподвижного положения на протяжении перелета и отсутствия движения ноги могут отекать, а также могут появиться проблемы с венами, если вам поставили диагноз “варикоз”. Чтобы избежать неприятных последствий и болезненных ощущений, надевайте в самолет компрессионные чулки. Они предотвращают отеки конечностей. Также если вы летите не ночным рейсом, старайтесь вставать хотя бы раз в полчаса и делать небольшую разминку. Так вы снизите нагрузку на свой организм.
Если у вас есть хронические заболевания дыхательных путей, например, астма, то в период обострения летать крайне не рекомендуется. Дело в том, что воздух в самолете очень сухой и может навредить органам дыхания. Из-за перепадов давления также могут появиться трудности с дыханием, и кислородная маска может оказаться бессильной. Поэтому, если у вас есть какие-либо противопоказания, нужно проконсультироваться с врачом и пройти полный курс лечения перед тем, как садиться на борт самолета.
Во время взлета и посадки у людей в самолете закладывает уши из-за перепадов давления. Если человек без заболеваний может спокойно справиться с этим симптомом, то после травмы внутреннего или среднего уха — нет. Должен пройти определенный период реабилитации прежде, чем человек сядет в самолет и сможет нормально летать. В противном случае можно получить более серьезную травму и остаться без слуха.
Если у человека обострился его психиатрический диагноз, то ему лучше сначала пройти курс лечения у специалиста, а потом садиться в самолет. Дело в том, что невозможно предугадать, как психика больного будет реагировать на шум двигателей, большое количество людей в замкнутом пространстве и другие факторы. Если из-за него придется сажать самолет, то он заплатит штраф и будет вынужден покрывать расходы авиакомпании. Кроме того, стюардессы не смогут оказать ему первую помощь и единственным вариантом окажется изоляция пассажира.