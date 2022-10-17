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1 час назад

Как могут обмануть посетителей вагонов-ресторанов

Мира Маркина

Большинство путешествующих на поездах людей привыкли брать с собой в дорогу домашнюю еду, чтобы утолить голод, но некоторые предпочитают не усложнять себе жизнь и пообедать или поужинать в вагоне-ресторане. Казалось бы, вкусная еда без особых хлопот в этом случае обеспечена, но так ли это на самом деле? Читайте об этом в материале «Рамблера».

Как могут обмануть посетителей вагонов-ресторанов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дорогая еда

Чаще всего в вагоне-ресторане подают вполне обычные блюда, вот только стоимость их во время путешествия может обойтись пассажирам порой даже дороже, чем в хорошем городском заведении. Цены в меню обычно завышают на 30-50%, что наносит существенный урон кошельку.

Заранее приготовленные блюда

Иногда повара готовят еду в вагоне-ресторане сами, но чаще есть определенный набор блюд, которые просто разогревают и подают гостям. Возвращаясь к первому пункту, платить за подогретую пищу придется довольно дорого.

Что нельзя говорить попутчику в поезде

Неправильные чеки

Недобросовестные сотрудники вагонов-ресторанов порой приносят посетителям в качестве чеков обычные бланки заказа с итоговой суммой вместо кассового чека. Это означает, что заказ частично или полностью скорее всего проведут мимо кассы. Чтобы этого не случилось, необходимо требовать именно кассовый чек: согласно закону, в каждом вагоне-ресторане обязательно должны быть кассовые аппараты.

Обязательные чаевые за обслуживание

За обслуживание посетителей в вагоне-ресторане официально денег не берут. Но иногда недобросовестный обслуживающий персонал вносит в меню определенный процент от стоимости заказа за обслуживание.

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