Что нельзя говорить попутчику в поезде

Разговоры о личной жизни, жалобы на судьбу и другие разговоры можно услышать в поезде. Людям легче открыться случайному попутчику, с которым они больше не встретятся, поэтому в поездах часто заводятся задушевные разговоры. Однако не всем это бывает приятно, и лучше воздержаться от рассказов о жизни. О чем лучше не разговаривать с попутчиками в поезде — в материале “Рамблера”.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Обсуждать других пассажиров

Если кто-то из вашего купе вышел, не бросайтесь обсуждать этого человека с другим попутчиком. Ему может быть неинтересно разговаривать о недостатках и внешности других людей. Однако вы можете спросить о его отношении к этому человеку. Если он поддержит ваш разговор, то сплетни в поезде имеют место быть.

Жаловаться на судьбу

Довольно часто в поезде можно услышать задушевные разговоры и сетования на свою жизнь. Кто-то рассказывает о проблемах на работе, кто-то жалуется на нехватку денег, но все эти разговоры объединяет одно — слышать этого никто не хочет. Дело в том, что у людей и так довольно много своих проблем, и вряд ли кому-то хочется разбираться в чужих. Кроме того, в поездах люди часто едут в отпуск, предвкушая отдых. Если вы хотите поговорить о своих жизненных проблемах, лучше обратиться к специалисту.

Обсуждать личную жизнь

Поверьте, никому не интересна ваша личная жизнь, кроме ваших родственников и друзей. Даже если вам кажется, что ваши похождения похожи на запутанный сериал, не стоит рассказывать о них всем. Людям может быть неприятно слушать детали о ваших отношениях с другими людьми, и все-таки лучше всего делиться ими с теми, кто в них заинтересован.

Разговаривать о здоровье