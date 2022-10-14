Что означают номера рейсов

В номере рейса содержатся непонятный набор букв и цифр, но на самом деле по нему можно многое узнать о вашем рейсе. И речь идет не только о времени начала регистрации и номере выхода на посадку. О том, как расшифровывать номер своего рейса — в материале “Рамблера”.

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Буквы для пассажиров

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Как правило, обозначение рейса начинается с двух букв. Они указывают на то, какой авиакомпанией летит пассажир. Проще всего это объяснить на авиакомпании Utair. Ей присваивают буквы UT, это удобно и для пассажиров, и для персонала аэропорта. Случается и такое, что у двух разных авиакомпаний, следующих по разным маршрутам, могут быть одинаковые буквенные коды. Такая практика называется код-шеринг, и используют ее из-за того, что на всех авиаперевозчиков не хватает комбинаций букв. Путаницы в таком случае не возникает, так как самолеты следуют по разным маршрутам.

Есть также другой код, который уже используется при общении пилотов с персоналом и диспетчером. Он привязан к названию компании, которая эксплуатирует самолет. Случается такое, что авиакомпания может выполнять свой рейс на другом самолете, и тогда у нее будет код перевозчика, которым владеет самолет. Однако пассажирам это знать необязательно.

Цифры говорят о важности рейса

Номер рейса может быть от одной до четырех цифр. При этом у авиакомпаний существует табу на определенные числа, которые считаются суеверными во многих культурах, например вы никогда не увидите рейс с номером 13 или 666. Также авиакомпании не присваивают рейсам номера перелетов, которые попали в авиакатастрофу. Это делается из этических норм по отношению к пассажирам и в качестве уважения памяти погибших.