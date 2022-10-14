Что делать, если вы потеряли багаж в аэропорту

Потеря багажа может быть сильным стрессом для человека, прилетевшего в отпуск. Вряд ли кому-то хочется остаться без купальника, нижнего белья и сменной одежды после прилета в другую страну, но такие случаи бывают, и с этим ничего нельзя сделать. Те, кто сталкивается с потерей багажа, впадают в ступор, так как не знают, что им нужно делать. Инструкция — в материале “Рамблера”.

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Убедитесь в том, что ваш багаж потеряли

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Для начала проверьте, стоите ли вы у нужной ленты выдачи багажа. Довольно часто бывает так, что в крупных аэропортах пассажиры путают ленты и номера рейсов, и это нормально. Если вы уверены, что на ленте выдают багаж с вашего рейса, дождитесь конца выдачи багажа. Тщательно проверьте, нет ли его на ленте. Если выдача уже закончилась, и вы уверены, что не пропустили свой чемодан, обращайтесь к сотрудникам аэропорта.

Найдите соответствующую стойку

Можно обратиться к сотрудникам аэропорта для того, чтобы они помогли вам найти стойку, где регистрируют потерянный багаж. Важно не выходить из зоны выдачи багажа до тех пор, пока вы не заполнили специальный бланк. Иначе авиакомпания не будет нести ответственность за ваш чемодан.

На стойке вам предложат заполнить акт о потерянном багаже. Указывайте всю информацию подробно, вплоть до адреса вашего отеля. Это пригодится авиакомпании, так как она будет доставлять багаж непосредственно вам. Также в акте стоит во всех подробностях описать ваш багаж и все, что в нем лежит. Опись содержимого пригодится в случае потери чемодана. Как правило, на стойках потерянного багажа пассажирам выдают набор со средствами первой необходимости: предметы личной гигиены и футболка. После этого отправляйтесь в отель. Как правило, авиакомпании сами доставляют потерянные вещи, но могут и попросить приехать в аэропорт. У авиакомпании есть 21 день на поиск чемодана.

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