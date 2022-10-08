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2 часа назад

Как стирают и хранят белье в поезде

Мария Кимакович

Насколько безопасно пользоваться постельным бельем, которое выдает пассажирам проводник, как его обрабатывают и существуют ли у такого белья специальные условия хранения, читайте в материале «Рамблера».

Как стирают и хранят белье в поезде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно информации на сайте «РЖД», простыни, пододеяльники, наволочки и полотенца после использования пассажирами после каждого рейса подвергаются тщательной обработке. Белье стирают, а затем оно проходит термическую и термохимическую обработки.

Возможно, вы будете удивлены, но скатерти, занавески и чехлы полок в купе обрабатывают так же часто: после каждого рейса. Так что за свое здоровье можете быть спокойны.

Как задобрить проводницу в поезде

К тому, как хранится белье, которое выдают в поездах, тоже есть свои требования. Так кладовые должны быть обязательно оснащены стеллажами и полками, а также иметь приточно-вытяжную вентиляцию. Ни в коем случае чистое белье не хранится и даже не находится рядом с грязным. Чистые пододеяльники, наволочки, простыни и полотенца запаивают в пакет, в который обязательно должен быть вложен номер фасовщика.

Лайфхаки,РЖД,
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