Как стирают и хранят белье в поезде

Насколько безопасно пользоваться постельным бельем, которое выдает пассажирам проводник, как его обрабатывают и существуют ли у такого белья специальные условия хранения, читайте в материале «Рамблера».

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Согласно информации на сайте «РЖД», простыни, пододеяльники, наволочки и полотенца после использования пассажирами после каждого рейса подвергаются тщательной обработке. Белье стирают, а затем оно проходит термическую и термохимическую обработки.

Возможно, вы будете удивлены, но скатерти, занавески и чехлы полок в купе обрабатывают так же часто: после каждого рейса. Так что за свое здоровье можете быть спокойны.