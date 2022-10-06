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44 минуты назад

Лайфхаки от стюардесс для комфортного полета

Мария Каткова

Стюардессы точно знают, как быстро пройти паспортный контроль и досмотр, какие места в самолете — лучшие, а также рассказывают, что взять с собой в полет для того, чтобы он был комфортным. Об этих лайфхаках — в материале “Рамблера”.

Лайфхаки от стюардесс для комфортного полета
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Бронируйте вылет на раннее время

Стюардесса американских авиакомпаний по имени Кэролайн советует бронировать авиабилеты на более раннее время. Она утверждает, что чем раньше перелет, тем меньше людей будет на борту, а соответственно — больше места, где пассажиры смогут расположиться. Кроме того, в случае непредвиденных обстоятельств путешественники могут быстро перебронировать рейс на тот же день и не терять время в путешествии.

“Никто не любит просыпаться в три часа ночи, чтобы успеть на самолет. Чем раньше у вас будет рейс, тем больше вероятность того, что все пройдет гладко”, — рассказывает она в своем TikTok.

Всегда регистрируйтесь онлайн

Стюардесса Клавдия из России рекомендует всегда проходить онлайн-регистрацию, чтобы не стоять в очереди в аэропорте. Те, кто делает это заранее, могут скачать себе посадочный талон на телефон и не сдавать багаж, а сразу идти на выход к самолету. Если у вас не только ручная кладь, то можно обратиться на стойку бизнес-класса. где никогда нет очередей.

Садитесь вперед

Джинни работает бортпроводницей в одной из американских авиакомпаний и считает, что лучше всего выбирать места, которые будут располагаться как можно ближе к носу самолета. Так, здесь меньше всего трясет, а в некоторых авиакомпаниях на первых рядах спинки кресел откидываются сильнее. Кроме того, у сидящих спереди выбор напитков и блюд будет гораздо шире, чем у тех, кто сидит в самом конце.

Что лежит в сумке у стюардессы

Она также посоветовала не выбирать места посередине и у окна, так как там может оказаться довольно мало места. Джинни отметила, что лучше всего сидеть в проходе, так как там даже можно вытянуть ноги.

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