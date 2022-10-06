Лайфхаки от стюардесс для комфортного полета

Стюардессы точно знают, как быстро пройти паспортный контроль и досмотр, какие места в самолете — лучшие, а также рассказывают, что взять с собой в полет для того, чтобы он был комфортным. Об этих лайфхаках — в материале “Рамблера”.
Стюардесса американских авиакомпаний по имени Кэролайн советует бронировать авиабилеты на более раннее время. Она утверждает, что чем раньше перелет, тем меньше людей будет на борту, а соответственно — больше места, где пассажиры смогут расположиться. Кроме того, в случае непредвиденных обстоятельств путешественники могут быстро перебронировать рейс на тот же день и не терять время в путешествии.
“Никто не любит просыпаться в три часа ночи, чтобы успеть на самолет. Чем раньше у вас будет рейс, тем больше вероятность того, что все пройдет гладко”, — рассказывает она в своем TikTok.
Стюардесса Клавдия из России рекомендует всегда проходить онлайн-регистрацию, чтобы не стоять в очереди в аэропорте. Те, кто делает это заранее, могут скачать себе посадочный талон на телефон и не сдавать багаж, а сразу идти на выход к самолету. Если у вас не только ручная кладь, то можно обратиться на стойку бизнес-класса. где никогда нет очередей.
Джинни работает бортпроводницей в одной из американских авиакомпаний и считает, что лучше всего выбирать места, которые будут располагаться как можно ближе к носу самолета. Так, здесь меньше всего трясет, а в некоторых авиакомпаниях на первых рядах спинки кресел откидываются сильнее. Кроме того, у сидящих спереди выбор напитков и блюд будет гораздо шире, чем у тех, кто сидит в самом конце.
Она также посоветовала не выбирать места посередине и у окна, так как там может оказаться довольно мало места. Джинни отметила, что лучше всего сидеть в проходе, так как там даже можно вытянуть ноги.