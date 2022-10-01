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1 час назад

7 лайфхаков, которые помогут при длинном перелете: видео

Стелла Шмель

Перелеты – это всегда стресс для человека, особенно, если в пункте назначения другой часовой пояс. Поэтому важно начать готовиться к поездке заранее, чтобы минимизировать негативное воздействие на организм.

Блогер рассказала в TikTok о семи правилах, которые стоит соблюдать, чтобы комфортно чувствовать себя при длительном перелете.

Подробнее о лайфхаках, которые помогут пережить длительный перелет, смотрите в видео.

Многие люди предпочитают путешествовать на поезде, но не все знают, какими полезными услугами там можно воспользоваться.

Лайфхаки,Видео,
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