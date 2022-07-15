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30 минут назад

4 полезных услуги в поезде, о которых никто не знает

Мира Маркина

Мы путешествуем в поездах регулярно и при этом даже не догадываемся о большинстве услуг, которые предлагает этот вид транспорта. Подробнее об этих услугах – в материале "Рамблера".

4 полезных услуги в поезде, о которых никто не знает
Фото: Кадр из фильма "Купе номер 6"Кадр из фильма "Купе номер 6"

Выехать раньше срока

Вы имеете право уехать на поезде, который отходит на несколько часов и даже дней раньше того, на который вы приобрели билет. Главное, чтобы в этом поезде были места. Доплачивать не придется.

Сойти с поезда на несколько дней

Пассажиры могут делать остановку в пути следования с продлением срока действия билета, но не более чем на 10 суток. Для этого нужно предъявить билет в кассе на станции остановки в течение трех часов после прибытия. Работник станции проставит отметку об остановке. Вам останется лишь оплатить стоимость плацкарты билета.

Допустить ошибку в билетных данных

Не спешите паниковать, если при покупке онлайн-билетов ошиблись на одну букву в фамилии и на одну цифру в номере паспорта. При этих ошибках проводник не имеет права снимать вас с поезда.

Бесплатно пользоваться туалетом на вокзале

Для пассажиров туалет на вокзалах является бесплатным. При предъявлении билета с вас не должны просить денег за пользование уборной.

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