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1 час назад

Как подушка для сна поможет сэкономить при перелете: видео

Стелла Шмель

Блогер рассказала в TikTok o лайфхаке, который поможет уместить вещи без необходимости доплачивать за дополнительный багаж.

Этот совет подойдет людям, путешествующим с ручной кладью. Чтобы не брать с собой еще одну сумку или рюкзак с вещами, воспользуйтесь обычной подушкой для шеи. Эти подушки можно найти во многих магазинах и они совсем не дорогие. Вам нужно только вытащить внутреннее наполнение и использовать внешний чехол в качестве сумки.

Подробнее о том, как сэкономить деньги на дополнительном багаже, смотрите в видео.

Путешественники часто беспокоятся за сохранность своего багажа. Вот несколько советов, которые помогут обезопасить вещи.

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