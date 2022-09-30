Этот совет подойдет людям, путешествующим с ручной кладью. Чтобы не брать с собой еще одну сумку или рюкзак с вещами, воспользуйтесь обычной подушкой для шеи. Эти подушки можно найти во многих магазинах и они совсем не дорогие. Вам нужно только вытащить внутреннее наполнение и использовать внешний чехол в качестве сумки.