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2 часа назад

Как найти бесплатный Wi-Fi в аэропорту: видео

Стелла Шмель

В аэропорту как никогда нужен интернет, чтобы связаться с близкими, проложить маршрут до отеля или вызвать такси. Мобильный интернет не всегда бывает доступен, поэтому бесплатная сеть Wi-Fi может выручить в неожиданной ситуации.

Блогер с ником Artur Fearap рассказал в TikTok, как просто и быстро подключиться к бесплатной сети Wi-Fi в аэропорту. Конечно, об этом нужно будет позаботиться заранее.

Подробнее о том, как найти бесплатный Wi-Fi в аэропорту, смотрите в видео

Ранее мы писали о том можно ли переоформить билет на другого пассажира.

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