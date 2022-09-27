В аэропорту как никогда нужен интернет, чтобы связаться с близкими, проложить маршрут до отеля или вызвать такси. Мобильный интернет не всегда бывает доступен, поэтому бесплатная сеть Wi-Fi может выручить в неожиданной ситуации.

Блогер с ником Artur Fearap рассказал в TikTok, как просто и быстро подключиться к бесплатной сети Wi-Fi в аэропорту. Конечно, об этом нужно будет позаботиться заранее.

Подробнее о том, как найти бесплатный Wi-Fi в аэропорту, смотрите в видео