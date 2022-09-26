Можно ли переоформить билет на другого человека

Если был приобретен тур на чартерных рейсах, билеты могут быт выписаны не ранее, чем за сутки до вылета. В этом случае можно согласовывать переоформление у туроператора, но решение принимается исключительно самим туроператором. Это единственный возможный вариант, который согласовывает туроператор. Но если туроператор выкупает места на регулярном рейсе, авиабилеты обычно выписываются по факту оформления, и там нельзя будет заменить человека. Здесь возможно только вернуть билет и ожидать, когда билет снова появится в системе продаж авиакомпании. Но при этом стоит учитывать, что тариф, по которому мы изначально покупали билет, может измениться.

