Можно ли переоформить билет на другого человека

Конечно, когда планируешь поездку, то даже думать не хочешь о том, что ее придется отменить по какой бы то ни было причине. Чаще всего все идет по плану, но иногда обстоятельства оказываются сильнее нас и приходится все переигрывать. Можно ли отдать свои билеты другому человеку, об этом "Рамблеру" рассказал travel-эксперт Анна Невзорова.
Если вы хотите предусмотреть все возможные варианты обмена, возврата и так далее, нужно обязательно смотреть условия, самые дешевые билеты, как правило, нельзя вернуть, поменять или переоформить.
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Если речь идет об авиабилетах, купленных напрямую в авиакомпаниях или через билетные кассы/агрегаторы, то переоформить его на другого человека нельзя. Если билетный тариф подразумевает возврат или внесение изменений, то мы можем изменить дату вылета, в некоторых случаях, изменить параметры поездки. Например, мы хотели полететь на Мальдивы через Дубай, затем поменяли, и полетим на Маврикий через Дубай. Но изменить пассажиров в билетах нельзя.
Больше вариантов остается у тех, кто купил тур с перелетом на чартере.
Если был приобретен тур на чартерных рейсах, билеты могут быт выписаны не ранее, чем за сутки до вылета. В этом случае можно согласовывать переоформление у туроператора, но решение принимается исключительно самим туроператором. Это единственный возможный вариант, который согласовывает туроператор. Но если туроператор выкупает места на регулярном рейсе, авиабилеты обычно выписываются по факту оформления, и там нельзя будет заменить человека. Здесь возможно только вернуть билет и ожидать, когда билет снова появится в системе продаж авиакомпании. Но при этом стоит учитывать, что тариф, по которому мы изначально покупали билет, может измениться.