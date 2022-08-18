Многим кажется, что у стюардесс очень простая работа, якобы они должны лишь разносить напитки и отвечать на вопросы пассажиров. На самом деле, они следят за безопасностью пассажиров и обеспечивают комфортный перелет.

Работа стюардессой довольно сложная. Девушки должны держать себя в форме, приезжать в аэропорт за несколько часов до вылета, терпеть сильнейшие перегрузки, а также следовать определенным запретам. О них рассказала стюардесса Алсу @alsou_k в своем TikTok.

Бортпроводница поведала о запретах во внешности, которые действуют для стюардесс в большинства авиакомпаниях. О том, что запрещено делать в этой профессии с волосами и ногтями, смотрите в видео.