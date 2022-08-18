Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
39 минут назад

Видео: что запрещено делать стюардессам

Мария Каткова

Многим кажется, что у стюардесс очень простая работа, якобы они должны лишь разносить напитки и отвечать на вопросы пассажиров. На самом деле, они следят за безопасностью пассажиров и обеспечивают комфортный перелет.

Работа стюардессой довольно сложная. Девушки должны держать себя в форме, приезжать в аэропорт за несколько часов до вылета, терпеть сильнейшие перегрузки, а также следовать определенным запретам. О них рассказала стюардесса Алсу @alsou_k в своем TikTok.

Бортпроводница поведала о запретах во внешности, которые действуют для стюардесс в большинства авиакомпаниях. О том, что запрещено делать в этой профессии с волосами и ногтями, смотрите в видео.

Ранее сообщалось, как можно вывести из себя стюардессу.

Лайфхаки,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители