Как можно вывести из себя стюардессу

Стюардессы всегда лояльно относятся к пассажирам, так как они представляют авиакомпанию, на которую работают, поэтому ей важно, чтобы у пассажиров осталось приятное впечатление от перелета. Однако есть вещи, которые могут очень сильно разозлить стюардесс. В материале “Рамблера” — о том, что не стоит делать в самолете, иначе можно вывести из себя стюардессую

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Просить поднять ваш багаж на полку

Не стоит просить стюардессу о том, чтобы она помогла вам поднять чемодан на полку. Они помогают только пожилым, маломобильным гражданам и матерям, которые летают с маленькими детьми. Если вы попросите ее об этом, она не откажет, но может затаить на вас обиду. То, что вы взяли в ручную кладь с собой чемодан — ваша проблема, которую вы сами должны решать.

Отсутствие зрительного контакта

Перед входом в самолет стюардессы приветствуют пассажиров, считают их и смотрят на общее состояние. На этом этапе они могут не пустить в самолет людей в состоянии алкогольного опьянения, имеющих заболевания, а также тех, кто пришел в грязной и плохо пахнущей одежде. Стюардессы ждут зрительного контакта и приветствия в ответ. Если этого не происходит, бортпроводники начинают подозревать человека и следят за ним.

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