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22 минуты назад

Как можно вывести из себя стюардессу

Мария Каткова

Стюардессы всегда лояльно относятся к пассажирам, так как они представляют авиакомпанию, на которую работают, поэтому ей важно, чтобы у пассажиров осталось приятное впечатление от перелета. Однако есть вещи, которые могут очень сильно разозлить стюардесс. В материале “Рамблера” — о том, что не стоит делать в самолете, иначе можно вывести из себя стюардессую

Как можно вывести из себя стюардессу
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Просить поднять ваш багаж на полку

Не стоит просить стюардессу о том, чтобы она помогла вам поднять чемодан на полку. Они помогают только пожилым, маломобильным гражданам и матерям, которые летают с маленькими детьми. Если вы попросите ее об этом, она не откажет, но может затаить на вас обиду. То, что вы взяли в ручную кладь с собой чемодан — ваша проблема, которую вы сами должны решать.

Отсутствие зрительного контакта

Перед входом в самолет стюардессы приветствуют пассажиров, считают их и смотрят на общее состояние. На этом этапе они могут не пустить в самолет людей в состоянии алкогольного опьянения, имеющих заболевания, а также тех, кто пришел в грязной и плохо пахнущей одежде. Стюардессы ждут зрительного контакта и приветствия в ответ. Если этого не происходит, бортпроводники начинают подозревать человека и следят за ним.

Дополнительные вопросы

Лучше не отвлекать стюардесс до того момента, пока самолет не набрал высоту. Вам может показаться, что она не занята, но на самом деле каждый бортпроводник всегда занят выполнением своей работы для того, чтобы пассажиры безопасно и комфортно добрались из точки А в точку Б. Когда пассажиры отвлекают их вопросами, стоит понимать, что это может сказываться на перелете.

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