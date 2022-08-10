Эксперты рассказали, как избежать очередей в аэропорту

Эксперты туристического агентства поделились с изданием Daily Star советами, которые помогут избежать длинных очередей в аэропорту.

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Специалисты посоветовали тем, у кого есть финансовая возможность, заранее приобрести услуги ускоренного обслуживания. Однако такие привелегии можно купить не у всех, а лишь у некоторых авиакомпаний. Благодаря этой услуге, вам не придется стоять в общих очередях перед посадкой на рейс.

Помимо этого, в агентстве предложили в периоды большой загруженности (например, летом) летать с ручной кладью – без багажа. Это значительно упростит процесс регистрации на рейс.