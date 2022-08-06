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1 час назад

5 бесплатных услуг в самолете, о которых вы не знали: видео

Мира Маркина

В стоимость билета входят многие услуги, однако часто пассажиры даже не догадываются, о чем могут смело попросить стюардессу на борту самолета. И за это не придется доплачивать. Причем данная опция не ограничивается парой стаканов воды.

Блогер @emifein поделилась на своей странице в TikTok лайфхаками о том, какие неочевидные услуги могут предоставить пассажиру на борту. Так, например, можно смело попросить о дополнительной порции еды. Как правило, наборов заказывается в самолет больше, чем нужно. Кроме того, многие пассажиры отказываются от положенных им перекусов, поэтому, скорее всего, вам не откажут в просьбе. Здесь стоит отметить, что иногда могут и отказать.

"Дополнительная еда не всегда есть, во многих АК она под счет, поэтому вам могут отказать", - уточнила сотрудница авиакомпании в комментариях под роликом.

А вот напитки можно точно просить в неограниченном количестве. Например, не только кофе, но и сок, газировку, чай с лимоном. Ограничений на положенное одному пассажиру количество напитков у авиакомпаний нет.

"Я как-то попросила два стакана апельсинового сока, стакан чая и пять долек лимона. Судя по взгляду бортпроводника, она немного прифигела", - поделилась одна из пользовательниц TikTok под роликом.

Какие еще услуги могут предоставить пассажирам бесплатно, смотрите в видео.

Ранее мы показывали, как вместить все вещи в чемодан.

Лайфхаки,Видео,
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