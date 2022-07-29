Как вместить все вещи в чемодан: видео

Уместить все вещи в одном чемодане - почти всегда проблема перед предстоящим путешествием. Блогер @bozina__julia поделилась в своем TikTok-аккаунте лайфхаками, как это сделать быстро и легко.
Один из советов девушки - положить на дно чемодана длинные вещи, а уже потом все остальные.
"Всегда складываю валиком одежду, реально все влезает, и обувь, и мелочевка, мне нравится"; "Я и в шкафу храню вещи, скрученные в рулоны- больше влезает, и лучше видно, а длинные висят"; "Вакуумный пакет ещё если использовать, то вообще много влезет"; "На дно чемодана, где колесики обувь кладем, и все тяжелое, а потом можно и валиками"; "Я уже лет 10 сворачиваю все вещи и длинные тоже. Вещей действительно больше входит", - написали в комментариях пользователи.
Некоторые раскритиковали девушку за то, что она складывает в чемодан только одежду, при этом больше всего места занимает обувь и косметика:
"А обувь? косметика? лекарства? а когда едешь летом, а возвращаешься зимой, три сезона! минимум 2 багажа!"; "Ерунда. В чемодане одежда занимает четверть максимум, а где все остальное?? Обувь, косметика, ванные принадлежности, лекарства".
Подробнее о том, как вместить все вещи в чемодане, смотрите в видео.
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