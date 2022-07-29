Как вместить все вещи в чемодан: видео

"Всегда складываю валиком одежду, реально все влезает, и обувь, и мелочевка, мне нравится"; "Я и в шкафу храню вещи, скрученные в рулоны- больше влезает, и лучше видно, а длинные висят"; "Вакуумный пакет ещё если использовать, то вообще много влезет"; "На дно чемодана, где колесики обувь кладем, и все тяжелое, а потом можно и валиками"; "Я уже лет 10 сворачиваю все вещи и длинные тоже. Вещей действительно больше входит", - написали в комментариях пользователи.