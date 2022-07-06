Врач рассказала, что нельзя есть в самолете

Неправильное питание во время полета может спровоцировать обострение некоторых проблем со здоровьем. Подробнее об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.

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На борту самолета лучше всего воздержаться от потребления газировки, соков и морсов, острой и жирной пищи, бобовых. Поскольку во время полета организм испытывает пониженное давление, может появиться вздутие живота.

Вкусовые рецепторы на огромной высоте менее чувствительны, объяснила диетолог. Но досаливать еду не стоит.

Чтобы не бороться с головной болью и усталостью во время полета и после, врач рекомендовала избегать обезвоживания и пить простую чистую воду. Можно взять с собой в салон свежие овощи и фрукты и есть их.

«И не забывайте каждые 1,5 часа вставать и ходить, дабы улучшить лимфоток, кровообращение и избежать тромбов», — заключила Нефедова.