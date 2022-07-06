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4 часа назад

Врач рассказала, что нельзя есть в самолете

Мира Маркина

Неправильное питание во время полета может спровоцировать обострение некоторых проблем со здоровьем. Подробнее об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.

Врач рассказала, что нельзя есть в самолете
Фото: unsplash.comunsplash.com

На борту самолета лучше всего воздержаться от потребления газировки, соков и морсов, острой и жирной пищи, бобовых. Поскольку во время полета организм испытывает пониженное давление, может появиться вздутие живота.

Вкусовые рецепторы на огромной высоте менее чувствительны, объяснила диетолог. Но досаливать еду не стоит.

Чтобы не бороться с головной болью и усталостью во время полета и после, врач рекомендовала избегать обезвоживания и пить простую чистую воду. Можно взять с собой в салон свежие овощи и фрукты и есть их.

«И не забывайте каждые 1,5 часа вставать и ходить, дабы улучшить лимфоток, кровообращение и избежать тромбов», — заключила Нефедова.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, какая еда в поезде может разозлить весь вагон.

Лайфхаки,Наталья Нефедова,
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