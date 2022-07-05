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6 часов назад

Какая еда в поезде может разозлить весь вагон

Мира Маркина

Планируя поездку на поезде, большинство задумываются о комфорте и о питании. В вагоне-ресторане еда довольно дорогая, а на остановках предлагают не всегда свежие продукты. Поэтому путешественникам приходится брать еду в поезд с собой. Однако при выборе рациона стоит помнить, что в поезде помимо вас путешествуют и другие люди. В материале “Рамблера” — о еде, которая может разозлить других пассажиров.

Какая еда в поезде может разозлить весь вагон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лапша быстрого приготовления

Один из самых популярных продуктов в поезде может не на шутку разозлить попутчиков в вагоне из-за сильного едкого запаха, который имеет это блюдо. Еще хуже, когд несколько человек в вагоне решают заварить лапшу одновременно. Дело в том, что запах от нее распространяется по всему вагону и долго не выветривается, что сильно раздражает пассажиров.

Вареные яйца

Этот продукт действительно удобен для употребления в поезде. Для яиц не нужны особые столовые приборы, они не пачкают руки и долго не портятся, но даже яйца, которые вы сварили перед выходом на вокзал, будут неприятно пахнуть. Особенно это заметно в жару, когд все другие запахи от людей перемешиваются с “ароматом” яиц. Не каждый пассажир это выдержит.

Домашние котлеты

В квартире запах котлет заставляет работать слюноотделение, а вот в поезд они приезжают уже менее свежими. Когда котлеты разогревают, не самый приятный запах мяса и специй распространяется по вагону, поэтому лучше не брать их с собой в поезд. Отдельно хочется отметить рыбные котлеты, которые дают еще больше аромата, раздражающего всех путешественников.

Копченая колбаса

Этот продукт тоже удобно брать с собой в поезд. Копченая колбаса долго не портится даже в тепле, а бутерброды с ней могут заменить полноценный прием пищи. Однако после того, как она полежит несколько часов в вагоне даже при комнатной температуре, от нее начинает исходить не самый приятный запах. Особенно тяжело попутчикам, когда сразу несколько людей достают копченую колбасу. Если вам очень хочется мясных деликатесов, лучше брать вареную колбасу в поезд, от нее исходит меньше аромата.

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