Какая еда в поезде может разозлить весь вагон

Планируя поездку на поезде, большинство задумываются о комфорте и о питании. В вагоне-ресторане еда довольно дорогая, а на остановках предлагают не всегда свежие продукты. Поэтому путешественникам приходится брать еду в поезд с собой. Однако при выборе рациона стоит помнить, что в поезде помимо вас путешествуют и другие люди. В материале “Рамблера” — о еде, которая может разозлить других пассажиров.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Лапша быстрого приготовления

Один из самых популярных продуктов в поезде может не на шутку разозлить попутчиков в вагоне из-за сильного едкого запаха, который имеет это блюдо. Еще хуже, когд несколько человек в вагоне решают заварить лапшу одновременно. Дело в том, что запах от нее распространяется по всему вагону и долго не выветривается, что сильно раздражает пассажиров.

Вареные яйца

Этот продукт действительно удобен для употребления в поезде. Для яиц не нужны особые столовые приборы, они не пачкают руки и долго не портятся, но даже яйца, которые вы сварили перед выходом на вокзал, будут неприятно пахнуть. Особенно это заметно в жару, когд все другие запахи от людей перемешиваются с “ароматом” яиц. Не каждый пассажир это выдержит.

Домашние котлеты

В квартире запах котлет заставляет работать слюноотделение, а вот в поезд они приезжают уже менее свежими. Когда котлеты разогревают, не самый приятный запах мяса и специй распространяется по вагону, поэтому лучше не брать их с собой в поезд. Отдельно хочется отметить рыбные котлеты, которые дают еще больше аромата, раздражающего всех путешественников.

Копченая колбаса