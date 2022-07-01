Что делать, если в самолете вам достался тучный попутчик

Бортпроводники рассказали, как поменять место в самолете в случае, если рядом с вами сидит очень тучный пассажир, об этом написали в Mirror.

Сотрудники авиакомпаний объяснили, что если сидящий рядом пассажир доставляет вам дискомфорт и занимает слишком много места, что не позволяет вам расположиться во время перелета комфортно, вам необходимо сразу предупредить об этом бортпроводников. В таком случае вас смогут пересадить на другое место. Такое возможно при наличии на борту свободных кресел, однако принципиально важно сделать это как можно раньше.