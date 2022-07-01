Что делать, если в самолете вам достался тучный попутчик

Бортпроводники рассказали, как поменять место в самолете в случае, если рядом с вами сидит очень тучный пассажир, об этом написали в Mirror.
Сотрудники авиакомпаний объяснили, что если сидящий рядом пассажир доставляет вам дискомфорт и занимает слишком много места, что не позволяет вам расположиться во время перелета комфортно, вам необходимо сразу предупредить об этом бортпроводников. В таком случае вас смогут пересадить на другое место. Такое возможно при наличии на борту свободных кресел, однако принципиально важно сделать это как можно раньше.
«Если вы сообщите о проблеме до вылета, то можете получить возможность пересесть на свободное место (при его наличии) в классе того же салона, в который вы приобрели авиабилет. Помимо прочего, сотрудник у выхода на посадку может остановить крупного пассажира и попросить его приобрести себе дополнительное место», — объяснили эксперты в беседе с изданием.
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