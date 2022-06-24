Перечислены способы обнаружения слежки в номере отеля

Специалист по вопросам конфиденциальности и безопасности компании Wirecutter Торин Клосовски рассказал The Sun, как проверить номер отеля на наличие скрытых камер.
Эксперт объяснил, что сейчас на рынке существуют специальные приложения для смартфонов, которые умеют обнаруживать любые камеры. Однако полагаться на них на все 100% не стоит.
«Приложения проверяют все отражения, поэтому могут ошибочно сообщить пользователю о наличии камер, которых на самом деле нет — это просто стекло или другая поверхность», — отметил Торин.
Поэтому лучше всего проверить комнату вручную, считает эксперт. Например, вооружиться фонариком и осмотреть все укромные и подозрительные места.
Еще один простой способ — выключить в арендуемом номере свет. Если вы увидите где-либо светящуюся красную точку — это ИК-сигнал. То есть, вероятнее всего, за вами следят.
Также Торин Клосовски рекомендовал отключить все сомнительные гаджеты. В частности, адаптер Wi-Fi или будильник: они тоже могут быть связаны со слежкой.
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