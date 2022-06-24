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48 минут назад

Перечислены способы обнаружения слежки в номере отеля

Мира Маркина

Специалист по вопросам конфиденциальности и безопасности компании Wirecutter Торин Клосовски рассказал The Sun, как проверить номер отеля на наличие скрытых камер.

Перечислены способы обнаружения слежки в номере отеля
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперт объяснил, что сейчас на рынке существуют специальные приложения для смартфонов, которые умеют обнаруживать любые камеры. Однако полагаться на них на все 100% не стоит.

«Приложения проверяют все отражения, поэтому могут ошибочно сообщить пользователю о наличии камер, которых на самом деле нет — это просто стекло или другая поверхность», — отметил Торин.

Поэтому лучше всего проверить комнату вручную, считает эксперт. Например, вооружиться фонариком и осмотреть все укромные и подозрительные места.

Еще один простой способ — выключить в арендуемом номере свет. Если вы увидите где-либо светящуюся красную точку — это ИК-сигнал. То есть, вероятнее всего, за вами следят.

Также Торин Клосовски рекомендовал отключить все сомнительные гаджеты. В частности, адаптер Wi-Fi или будильник: они тоже могут быть связаны со слежкой.

Ранее «Рамблер» писал, как понять, что в вашем номере плохо убрали.

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